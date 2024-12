Jsou nádherné, působí exoticky, ale také elegantně a jemně. Kromě toho jsou však také velmi citlivé na podmínky, v nichž je pěstujeme. O jakou rostlinu jde? Hovoříme o orchidejích, které se i při té zdánlivě nejlepší péči mohou ze dne na den ocitnout na pokraji svého konce. Co s tím?

Může se stát, že i přes velkou pečlivost, s níž se o orchideje staráme, začne některá z nich najednou chřadnout a vypadá to, že se nezvratně blíží její konec. Ani tehdy ale ještě nemusí být všechno ztraceno - pořád je tady vynikající trik s docela obyčejným stroužkem česneku.

Síla z přírody

Jak by mohl česnek zachránit orchidej? Není to tak nelogické, jak se může na první pohled zdát. Česnek je totiž velmi bohatý na minerály, jako je například síra. A tu potřebují rostliny pro svůj růst, stejně jako další živiny.

Další vynikající vlastností česneku jsou jeho schopnosti bojovat s viry i bakteriemi, ale dokonce i s plísněmi. Proto je-li rostlina napadena některým z těchto patogenů, může to být právě česnek, který ji před nemocemi uchrání.

Je to snadné

Kdybyste se k takovému zákroku rozhodli, nemusíte podnikat žádné složité kroky. Stačí jednoduše vzít stroužek česneku (víc raději ne, abychom rostlinu “nespálili”) a nekrájejte jej na menší kousky nebo na plátky. Tyto části potom vložte do substrátu k okraji květináče a vše mírně zalijte. Z česneku se začnou postupně uvolňovat účinné látky a po několika dnech by měly být na rostlině vidět první změny k lepšímu.

close info itor / Shutterstock zoom_in Česnek je silné přírodní antibiotikum a obsahuje látky, které tlumí záněty a posilují imunitu - u lidí a dokonce i u orchidejí

Připravte česnekovou zálivku

Kromě tohoto způsobu je možné z česneku připravit také výluh, kterým budeme orchidej přímo zalévat. V takovém případě budou stačit dva stroužky česneku na litr vody. Česnek do vody rozdrťte a nechte vylouhovat alespoň do rána, lépe však alespoň čtyřiadvacet hodin. Po této době můžete vodu slít do konvičky a zalít jí všechny orchideje v bytě - některé léčebně, jiné preventivně a další kvůli dodání potřebných živin.

Ožijí a rozkvetou

Nemocné rostliny by se měly po takovém zásahu brzy vzpamatovat, a dokonce mohou nasadit na květ. Z nově objevené vitality těchto exotických rostlin, které se již stabilně zabydlely i v našich obývácích, budete mít jistě velkou radost.

Nic se ale nesmí přehánět, a tak si pamatujme, že česneková kúra bude stačit jednou za měsíc. Častější ošetření poměrně silným, i když přírodním, přípravkem by mohlo orchidejím spíše uškodit.

