Který orgán je pro vaše znamení nejohroženější a nejnáchylnější k nemocem?

Každý lidský organismus je jiný, proto je nutné k němu i jinak přistupovat. To, co je dobré pro jednoho, vůbec nemusí být vhodné pro druhého. Přečtěte si následující horoskop. Dozvíte se v něm, jaký orgán je nejohroženější právě pro vaše znamení zvěrokruhu.

Každý člověk by měl dbát o své zdraví a hýčkat si své tělo, co to jen jde. V následujícím horoskopu se dozvíte, jaký orgán není u vás právě ve formě, a je tak nejnáchylnější k nejrůznějším onemocněním. Začněte s péčí o něj včas!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani mají velmi křehké kosti, často je trápí naraženiny a zlomeniny. Kosti je také často bolí. Pozor by si ale měli dát i na klouby, hlavně ty v kolenou, ve stáří se totiž ozvou, pokud Beran nezačne s prevencí včas.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi velmi často trpí kožními onemocněními a často vychází jejich příčina z vnitřních stresů, kterými celý život trpí. Mají sklony k ekzémům, plísním, lupénce a dalším kožním onemocněním, které znepříjemňují život.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci bývají často nešikovní, tudíž mívají neustále nějaké úrazy, které jim komplikují život. Jde především o končetiny. Nejvíce jsou u nich ohroženy nohy, kotníky, ale i paže či ramena. Měli by se tak raději vyhnout nebezpečným sportovním aktivitám.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou neuvěřitelní cholerici, což neblaze odnáší jejich srdce. Mívají zpravidla vysoký krevní tlak, který jim může přivodit až infarkt. Musí tedy přehodnotit svůj život a zmírnit svou agresi a vzteklou povahu.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou velmi často nastydlé, milují totiž chození bosky. Nohy jsou ale bohužel jejich slabým orgánem, který je často přivádí k nemocem. Měly by tedy chodidla udržovat v teple a svou imunitu zvýšit konzumací brambor a zelí.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Největším problémem pro Kozorohy je hlava. Je to jejich nejohroženější orgán. Kozorozi mají sklony upadat do depresí a trpět. Mají velmi malé sebevědomí, které se právě na jejich psychickém stavu odráží.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají sklony k revmatismu, měli by se tedy zaměřit na zmírnění otoků na svém těle. Tuto nemoc mohou omezit užíváním pupenů z topolu, ale také pohybem, zdravou stravou a otužováním. To je pro toto znamení nejvhodnější.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Pro Váhy je největším problémem hlava. Nejenže jsou velmi tvrdohlavé, ale také emocionální a často se nechají unést. Jejich hlava většinou pracuje proti nim. Často také končí s migrénami, horečkami a bolestmi očí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři mají neustále kašel, zacpaný nos a dostihne je každá viróza, která kolem nich proletí. Vodnáři mají velmi slabou imunitu a to, že jsou často ve stresu, jim ji ještě snižuje. Měli by do svého života zařadit více pohybu a otužování.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci mají velmi náchylné průdušky a plíce. Jsou často astmatici a mají problémy s vykašláváním. Čerpejte energii z přírody, zdravě jezte a snažte se dýchat čerstvý vzduch. Objevit se u nich mohou i deprese.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři trpí poruchami srdečního rytmu, neměli by tedy kouřit a žít zhýralým životem. Měli by raději vyzkoušet cviky na posílení srdce a vynechat v jídelníčku fast foody a sůl. Naučte se připravovat ryby, ty vám pomohou s posílením.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají velké problémy s ledvinami, močovým měchýřem a záněty močových cest. Také ledvinové kameny nejsou nic výjimečného. Aby se infekcí zbavily, měly by se zaměřit na sílu bylinek. Pomohou jim víc než nejrůznější medikamenty.