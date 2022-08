Orgány podle horoskopu: Který tělesný orgán je nejdůležitější pro vaše znamení?

Každé znamení má zdravotní problémy s něčím jiným. Je tedy na každém, aby si dohledal, který orgán je důležitý právě pro něj. My vám to v následujícím horoskopu prozradíme a vysvětlíme, jak by vás mohl ohrožovat.

Zdraví je to nejcennější, co máme, proto bychom o něj měli dbát. Každé znamení má však jiný neduh, se kterým musí bojovat. Jaký orgán je tedy nejdůležitější právě pro vaše znamení zvěrokruhu?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Nejdůležitějším orgánem pro Berana je hlava. Má totiž sklony k migrénám, úzkostem, mrtvicím a nejrůznějším zánětům. Beran navíc často ztrácí hlavu a rozhazuje pak například zbytečně peníze nebo se každý týden zamiluje. Měl by tedy začít více relaxovat, pravidelně si dopřávat duševní hygienu a vyhnout se nepřiměřeným otřesům. Ty jeho hlavě neprospívají.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Nejdůležitější orgán pro Lvy je hrdlo, velmi často totiž trpí angínami. V dětství často podstupuje operaci mandlí, ale ani to nepomáhá a Lev trpí stále dál. Lev se ale mnohdy odmítá starat o své zdraví, tudíž ho tyto problémy dostihují často. Sklony k angínám a zánětům přestanou, když Lev přehodnotí svůj životní styl a začne se o sebe více starat.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou citliví na svou nervovou soustavu a především pak na její respirační systém. Neustále mají rýmu, kašel a jsou nastydlí. Potřebují hodně spánku a pravidelný životní rytmus a ne neustálé stresy a přepracovanost. Střelci jsou kvůli nevyspání i labilní, útoční a nesoustředění. Vždy by měli být v teple, jsou náchylní také na průdušky.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Nejdůležitějším orgánem pro Býky jsou prsa a je jedno, jestli se jedná o muže nebo ženy. Často je trápí rakovina prsu a záněty. Je pro ně nesmírně důležité dostatečně odpočívat a mít pravidelný životná rytmus. Spojena s prsy je i porucha chuti k jídlu, tudíž by příznaky neměli Býci nikdy podceňovat.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Pro Panny je nejdůležitějším orgánem srdce. Často mají ale i problémy s páteří nebo očima. Jsou to velcí sportovci a neuznávají nezdravý životní styl, tudíž se jim snáze zdravotní problémy překonávají. Mívají sklon k bušení srdce a později i k infarktu. Bolí je často záda, měly by se více protahovat před cvičením a také trpí častými záněty očí.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Nejdůležitějším orgánem pro Kozorohy jsou střeva a žaludek. Mívají často problémy s jejich fungováním. Ať už se jedná o plynatost, bolesti žaludku nebo náběh na vředy, nic z toho není příjemné. Pokud nezačnou jíst více zeleniny a starat se o sebe, může u nich dojít až ke kolikám. Nutno podotknout, že tito lidé občas bývají i velcí hypochondři.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Nejdůležitějším orgánem pro Blížence jsou ledviny. Obloukem by se měli vyhýbat alkoholu a pít více tekutin. Trápí je častý strach z nemocí, ale tímto stresem si také ubližují. Mívají chatrné zdraví, je tedy nutné, aby na sebe dávali pozor. Hlídat by se měli i v otázkách sexu a pohlavně přenosných chorob.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Pro Váhy je nejdůležitějším orgánem močové ústrojí. Často trpí na záněty močových cest či močové trubice. Po každém koupání by si měly sundavat a převlékat plavky, nesedět na studené zemi a hlavně pravidelně pojídat brusinky či pít urologické čaje. Také je pro ně důležité velké množství spánku.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Nejdůležitějším orgánem pro Vodnáře je pohybové ústrojí. Vodnáři mají často ve stáří problémy s kyčlemi a koleny. Mívají malé množství vápníku, ale i kolagenu, a navíc žijí poměrně nezdravým stylem života. Po třicítce by měli začít užívat doplňky stravy s kolagenem a v neposlední řadě cvičit, aby jim pohybový aparát nezatuhl.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci mají nejčastěji problémy se zuby. Měli by o ně tedy důkladně pečovat. U Raků rozhodně nestačí si je čistit dvakrát denně. Musí používat ústní vody, speciální pasty, mezizubní kartáčky, nit, ale také nezanedbávat dentální hygienu. Pokud začne Rak své zuby zanedbávat, objeví se kazy, ale i záněty dásní či paradontóza.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři mají problémy s klouby, které signalizují problémy s nedostatkem minerálních solí a samozřejmě vápníku. Toto znamení celý život převážně stojí na nohou, což je na jejich kloubech citelně znát. Doplňky stravy, cvičení, lázně a rehabilitace, to je jediné, co je zachrání před operací.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Nejdůležitějším orgánem pro Ryby je pokožka. Mají ji velmi citlivou a veškeré nečistoty ze vzduchu se odráží na jejím stavu. Pravidelně by měly navštěvovat kosmetičky a pečovat o svou pokožku i doma. Peeling, masky a kvalitní krémy, to je to, co jim pomůže. Na akné zase máta a krémy se zinkem.

Zdroj: www.zeny.cz, www.svetzeny.cz