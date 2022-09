Který vnitřní orgán je pro vaše znamení nejproblematičtější a musíte ho hlídat

Každý člověk je náchylnější na něco jiného. Někdo trpí na bolesti zad, jiný má často záněty močových cest či slabé srdce. Podívejte se na jednotlivá znamení zvěrokruhu, který orgán je ve vašem těle nejslabší a měli byste si ho hýčkat, aby vám v budoucnu nedělal problémy.

Zdraví je to nejcennější, co v životě máme a je tedy důležité se o něj náležitě starat. Každé znamení by se mělo zaměřit především na jeden konkrétní orgán, který by mohl jejich tělu dělat neplechu. Co je ohroženo právě u vás?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Slabým místem Berana je hlava. Často trpí migrénami, horečkami a bolestmi hlavy. Měl by se tedy především vyhýbat otřesům a snažit se nepřepínat. Má sklony i k zánětům a poruchám neuropsychologických funkcí. Aby byl Beran fit a v pohodě, měl by přestat zbytečně plýtvat silami.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev se odmítá starat o své zdraví, protože si myslí, že jeho nemůže nic potkat. Bohužel má ale sklony k angínám, nachlazení, kašli a často také k zánětům očí. Jeho slabou stránkou je nos, krk a oči. Také by si měl hlídat cholesterol a omezit alkohol. Do života ho vrátí vitamíny, pohyb a otužování.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci mají citlivé místo v nervové soustavě. Kdykoliv jsou psychicky oslabení, odrazí se to na jejich zdraví. Skolí je každý problém a odnese to jejich psychika. I když se problém vyřeší, Střelci se z toho ještě dlouho sbírají. Musí si dávat pozor i na průdušky, těžko se jim často dýchá. Musí se naučit relaxovat a zklidnit mysl.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou choulostiví na své intimní orgány. Často trpí záněty či jinými chorobami spojenými s nedostatečnou hygienou a častým střídáním partnerů. Měli by si uvědomit, že méně je někdy více a se svým sexuálním apetitem brzdit. Také by nebylo od věci se chránit a dbát o zvýšenou hygienu.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by mohly mít velké problémy se žaludkem, střevy a trávením, pokud okamžitě nenastolí zdravý životní styl. Nemohou se cpát denně fast foodem, smaženým jídlem a sladkostmi. Také pohyb je u nich něco jako sprosté slovo. Pokud nepřehodnotí, jak žijí, mohly by špatně skončit.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi by se měli zaměřit na své srdce. Musí ho šetřit a ne se neustále nervovat, stresovat a zatěžovat ho. Mají často pocit, že jim srdce vyskočí z hrudi, to jim chce naznačit, že je něco špatně a měli by zvolnit. Ve zralém věku by se mohli dočkat i srdeční příhody a nesnesitelné bolesti krční páteře.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají slabé ledviny a měli by tedy dodržovat pitný režim. Koliky jsou u nich na denním pořádku od mládí a už si prošli i peklem v podobě ledvinových kamenů. A věřte, že pokud nezačnou žít zdravěji, mohlo by být klidně ještě hůř. Mohli by klidně skončit až na dialýze.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by se měly zaměřit na játra. Rády a často popíjejí alkohol, kouří a ani jiná omamná látka jim není cizí. Měly by začít abstinovat a přestat kouřit, pokud nechtějí mít ve stáří problém s játry. Potřebují také velké množství spánku, který často opomíjejí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři mívají problémy s pohybovým aparátem. Jejich kyčle, klouby a vazy jsou často poničené a dělají jim problémy. Vodnáři totiž často přeceňují svou sílu, i když by se měli šetřit. Kolagen, pohyb a akupunktura by jim měly pomoci předejít operacím ve stáří.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci mají velmi citlivou pokožku, která reaguje na každý podnět. Kdykoliv je horko, má Rak po celém těle potničky, v zimě je jeho pokožka zase vysušená. Musí používat opravdu kvalitní kosmetiku a dbát o každodenní péči o pleť. Pokud to bude podceňovat, může skončit s atopickém ekzémem, kterého se bude těžko zbavovat.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři by mohli mít problémy s krví a oběhovým systémem. Často trpí anémií a poruchami složení krve. Mají velmi oslabenou imunitu a sejme je každý bacil. Musí si posilovat imunitu a sportovat, aby jejich tělo vidělo, že je o něj postaráno a bylo v pohodě.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby by se měly zaměřit na zuby, nestarají se o ně tak, jak mají a jelikož je mají geneticky špatné, mohly by brzy skončit bez nich. Nestačí jen čistit dvakrát denně správnou technikou, ale také omezit sladké, navštěvovat pravidelně zubaře a samozřejmě i dentální hygienu. Nit a mezizubní kartáčky by měly být základním vybavením každé Ryby.

