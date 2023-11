Používání recyklátů a atypických materiálů k výrobě čehokoli může působit dětsky a levně, ale také nemusí. Pokud práci dotáhnete do konce, i výrobky z PET lahví mohou vypadat úžasně.

Máte PET lahve k recyklaci?

Nechte se inspirovat a vytvořte si něco pěkného a svátečního na stůl, poličku nebo k zavěšení. Plast možná není ideální ozdobou, ale když si dáte záležet, bude i recyklát z PET lahve vypadat k světu.

Podívejte se, jak si poradila s tvorbou malého vánočního stromečku autorka videa z YouTube kanálu Pajik 12. Možná vás stromeček na první pohled neoslní, ale pamatujte, že jde hlavně o to, jakým způsobem ho dotvoříte.

Zdroj: Youtube

Jak se poprat s plastem?

Plast z PET lahví je specifický materiál, který lze poměrně dobře zpracovat a můžete využít nejen různých tvarů, ale také barev. Plast lze stříhat, ale také tavit nad svíčkou nebo zapalovačem. Zarovnání uříznuté plastové láhve je možné také žehličkou. Na plast se lépe hodí vteřinové lepidlo, případně lepidla určená na plasty. Školní bílé lepidlo nebo lepení tavnou pistolí nevydrží dlouho.

V případě, že byste chtěli plast barvit, použijte permanentní lihové fixy, které se nemažou. Kromě základní řady černá, zelená, červená, modrá se prodávají také metalické popisovače a i velké sady s rozšířenou barevnou škálou. Plast můžete také obarvit barvami ve spreji, nicméně je dobré povrch jemně osmirkovat.

Krajinka v zimním hávu z PET lahve

Jaké další vánoční dekorace můžete z PET lahve udělat? Dokonce některé jsou velmi pěkné a plast v žádném případě nepřekáží.

Právě taková je například zimní krajinka nebo zátiší pod poklopem. Není to skleněné těžítko se snášejícími se vločkami, ale to nevadí. Sněhuláčka, veverku, medvěda nebo lišku v lese si můžete vyrobit a jistě i koupit, stejně jako maličký stromeček nebo domeček. Výhodou je, že tyto drobnosti nebývají drahé, na stromečku by nevynikly, ale v takovýchto dekoracích potěší. Do výroby zapojte i děti a uvidíte, jaký budete mít úspěch.

Pokud chcete přece jen použít nějaký sníh, můžete vyzkoušet nejen stříbrné či bílé třpytky, ale také například z papíru vyražené sněhové vločky nebo polystyrenové kuličky, které se patrně i přilepí na vnitřní stranu PET lahve.

close info Profimedia zoom_in Plastové rampouchy z PET lahví zvládne každý.

Plastové rampouchy zvládne i dítě (pod dohledem)

Mezi významně jednodušší, a hlavně na materiál jinak nenáročné dekorace, patří rampouchy z PET lahve. Postačí vám velká pet láhev, nůžky a zapálená svíčka. Nejlepší láhve jsou takové, které nejsou velmi vroubkované, protože s těmi se hůř pracuje.

Ustřihněte z PET lahve co nejdelší pruh plastu, který se může mírně zužovat ke konci. Zapalte si svíčku a pruh plastu natáhněte a stočte. Pak tvar zafixujte horkem svíčky. Stačí jej několikrát potáhnout kousek nad plamínkem tam a zpátky, pak už se po položení pruh nestočí zpět do původního tvaru a zůstane natažený a zkroucený. Do širšího konce udělejte dírku, kudy pak můžete protáhnout provázek k zavěšení, protože rampouchům, stromečku i dekoracím s krajinou to sluší nejen za oknem, ale také na stromech venku.

Zdroje: living.iprima.cz, remodelaholic.com