Neleňte a vyrobte pár přáníček pro rodinu a blízké! Taková kreativní zábava potěší vás i obdarované.

Vánoční přání od srdce

Vánoce jsou ideální dobou k výrobě krásných přání. Pohlednice s ladovskou zimou možná stále nadchnou detailem a připomínkou tradic, ale určitě nezahřejí u srdce jako ručně vyrobená přáníčka. Můžete být kreativní, vtipní nebo v sobě odhalíte druhého Mánesa, to se teprve uvidí. Představivosti se meze nekladou a technik i materiálů je tolik!

Podívejte, jak na to! S výrobou přáníčka vám poradí i autorka z YouTube kanálu i-creative.cz. Jednoduché téma můžete upravit podle vašich představ a přidat jednoduchý detail, který udělá toto přání jedinečné.

Načerpejte inspiraci a pusťte se do výroby vánočních přání

Nechte se inspirovat počiny druhých a svému vlastnímu výtvarnému projektu dejte něco ze sebe. Nebojte se kopírovat. Je to určitě dovolené a mnozí i výtvarně zdatní začátečníci započínají své pokusy tím, že někde něco „obšlehnou“. Najděte si materiál, který vás bude bavit a zkuste to taky! Barvám sice vévodí červená, zelená a zlatá, ale jsou to vaše výtvory a paletu si proto zvolte jakou chcete vy!

Můžete spoléhat na krásný papír, bohatě dekorované washi lepící pásky, ale také na obyčejný hnědý kartón z použitých krabic. To už je na vás. Vše má něco do sebe.

S pomocí pěkných materiálů bude vypadat výsledek velmi dobře až profesionálně i bez toho, abyste měli talentu na rozdávání. Stačí pracovat s lepícími páskami, nůžkami a lepidlem čistě a za chvilku vykouzlíte množství přání s různými tématy.

Nebojte se recyklace ani prostých témat

I obyčejná lepenka může být ideálním materiálem!

Pokud máte přece jen odvahu do vlastní tvorby a nebojíte se vzít pastelky nebo fixy do ruky, nebojte se použít ani obyčejný hnědý papír, lepenku či kartón z krabice.

S bílým popisovačem si hnědý papír báječně rozumí a výsledky vypadají jako papírové perníčky bohatě zdobené ledem z bílků. Pamatujte, že všechny tvary jsou dovolené! Velké domečky a vesničky, hvězdy, srdce i stromečky budou z hnědého papíru krásné. Dejte si záležet a bohatě karton ozdobte. Vzkaz můžete napsat na druhou stranu nebo ho jednoduchý a přeložený přilepit na lepenku.

