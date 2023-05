Nejošklivější muži horoskopu: Mezi těmito znameními krasavce nepotkáte!

Pokud chcete mít po svém boku reprezentativního muže, pak byste měly ze svého výběru rozhodně vyřadit následující znamení. V těch se totiž rodí ti nejméně pohlední muži, se kterými velkou parádu neuděláte.

Je-li pro vás krása u vašeho protějšku důležitá, dámy, pak byste měly vědět, že následující znamení zrovna pěkným zevnějškem neoplývají. Sice mají dobré srdce a jsou hodní, ale když vesmír naděloval krásu, tyto muže většinou obešel obloukem.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Muži ve znamení Střelce nejsou žádní krasavci, ale mají srdce na pravém místě. Jsou tak pro ženy vysloveným pokladem. Je to i proto, že si uvědomují, že v kráse hrát prim nikdy nebudou. Pokud však chcete mít po svém boku především muže hezkého a reprezentativního, tak na Střelce hodně rychle zapomeňte.

Ty totiž v obleku či tričku s límečkem rozhodně nepotkáte. Mají na sobě montérky a tričko umazané od oleje, protože se živí převážně fyzickou prací. Nemají čas starat se o sebe a vlastně je nějaká péče o tělo ani nezajímá. Tento muž vám tak zcela jistě opraví auto, když se vám někde porouchá, ale v luxusní restauraci bude tak mlaskat, že se za něj budete stydět.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Muži ve znamení Býka si o sobě myslí, že jsou sexy, pohlední a že mají šarm, kterému málokterá odolá. Přitom ale často bývají spíše slizcí, otravní a naprosto asexuální, proto by si o ně většina žen neopřela ani kolo. Jejich přehnané sebevědomí je trapné a často až k smíchu.

Býci mají většinou lukrativní pracovní pozici, ve které řídí lidi. Mají tak pocit, že jim nikdo neodolá. Ne každou ženu však zajímá bankovní konto, když k němu nepatří pohledná tvář nebo alespoň charisma. Bohužel Býci nemají ani jedno z toho. Neuškodilo by jim, kdyby se nad svou sebestředností a nafoukaností trošku zamysleli.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Muži ve znamení Panny jsou přírodní typy, které se nijak nezkrášlují. Žena může být ráda, když jednou týdně použijí mýdlo a vodu. O vlasy a vousy se také nestarají, což z nich dělá neupravené jedince. Působí ošklivěji, než jak opravdu ve skutečnosti vypadají. Nikdo to ale nepozná - nestojí o to, aby to bylo vidět.

Těmto mužům naprosto vyhovuje, že žijí jako samorosti a že je ženy neotravují. Chtějí být sami, mít svůj klid a pohodu, proto žádnou něžnou polovičku po svém boku nepotřebují. Když se jim zachce nějakého toho tělesného kontaktu, zavolají některé z kamarádek, které mají k dispozici právě pro takovéto chvíle.