Osobnost podle horoskopu: Patříte mezi slabochy, anebo vám hvězdy daly sílu?

Hvězdy ovlivňují i sílu naší osobnosti, a to jak u mužů, tak u žen. Ty se navzdory tomu, že jsou odnepaměti označovány za „slabé pohlaví“ mnohdy osvědčily jako silné vůdkyně. Která znamení zvěrokruhu patří mezi ženami k nejsilnějším osobnostem?

Beran (21.3. – 20.4.)

Ambiciózní, silné a impulzivní… Takové jsou ženy zrozené v Beranu, které podle astrologie patří k nejsilnějším osobnostem celého zvěrokruhu. Zmiňovanou impulzivitu často nedokáží ovládnout, ale ve většině případů je to pozitivní vlastnost. Beran má svoje nitro naplněno ohněm a silnou. Zdá se, že je nic nezastaví, aby dosáhly cíle, ať je jakkoli obtížný. A čím je těžší cesta k cíli, tím více tyto ženy posiluje.

Rak (22.6. – 22.7.)

Toto citlivé sluneční znamení překvapuje svými protikladnými vlastnostmi a osobností. Podle astrologie jsou ženy narozené v tomto znamení nelítostné v ochraně těch, na kterých jim záleží. Svou osobností jsou ženy Raka přirovnávány k medvědí matce, která se stará o svá mláďata do roztrhání těla, kterou nic a nikdo nezastaví v její zuřivosti. Žena Rak je také mistrem v ovládání svých emocí, a i když se zdá citlivá a zranitelné, ve skutečnosti je to velmi silná osobnost.

Některé ženy svou osobností přitahují pozornost ostatních. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. – 22.11.)

Ženy zrozené ve Štíru dostaly do vínku neskutečně mocnou vnitřní sílu a vůli. Jsou spojeny se strategiemi. Na rozdíl od jiných silných slunečních znamení, jako jsou Beran a Rak, jsou ženy ve Štíru tiché, ale uvnitř to vře touhami, které díky silné osobnosti a také tvrdohlavosti dojdou naplnění. Bez ohledu na to, jaké to přinese důsledky, ženy ve Štíru budou pracovat na svém cíli až do konce.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

O ženě Kozoroha je známo, že je jednou z nejúspěšnějších, protože se nikdy za žádných okolností nevzdá. Než něco udělá, přemýšlí o tom hodně dlouho, a ať už jde o její soukromý život či profesi, vždy ze sebe vydává to nejlepší a neúnavně jde za tím, co si přeje. Má velkou sebedůvěru a máločeho se obává.

Ženy v Kozorohu se nevzdávají. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. – 22.8.)

Ženy narozené ve znamení Lva o sobě nemají žádné pochybnosti. To jim dodává neuvěřitelnou osobní sílu, nemají snad žádné limity, pustí se do všeho a většinou uspějí. Jejich další charakteristickou vlastností je horlivost, do všeho se pouštějí doslova se lví silou.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Ryby mají duši plnou emocí a empatie. Ovšem, pokud jde o vnitřní sílu, nijak je to neoslabuje. Díky vrozené empatii se vždy drží v bezpečné vzdálenosti od těch, kteří se je snaží zastrašit. Nenechají se tak snadno porazit. Ženy zrozené v Rybách bývají temperamentní a vždy se zastanou svých blízkých. Takové vlastnosti z nich dělají silné osobnosti ve srovnání s jinými znameními.

Zdroje: www.slobodenpecat.mk, www.hindustantimes.com