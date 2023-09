Nejotravnější muži horoskopu. Nedají vám pokoj a chovají se jako rozmazlené děti

Každý z nás byl jednou nebo vícekrát pěkně nepříjemný nebo dokonce otravný. Existují však lidé, kteří pravidelně dráždí ostatní. Je to dáno jejich horoskopem. Kteří muži patří mezi nejotravnější, ztrpčují život ostatním svým příšerným chováním a nedají vám pokoj? Jsou to tato znamení zvěrokruhu.

Beran (21.3. - 20.4.)

Netrpělivý Beran je plný energie, neustále se někde pohybuje, šmejdí a bývá také pěkně drzý. Někoho jeho chování nechává klidným, někdo ho nemůže ani vystát. Beran chvilku neposedí, je to ohnivé znamení, které reaguje na věci okamžitě a bez rozmyslu. Dokáže být pěkně vzteklý. Lidi, kteří nejsou připraveni a kteří neumí reagovat na takovou spoustu dráždivé energie, bývají z Beranů nešťastní. Klidnější osoby jsou z těchto mužů úplně vystresovaní.

Vzteklé chování Beranů dovádí ostatní k zoufalství. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Možná jste na vlastní kůži poznali, že trávit příliš mnoho času s mužem Blížencem může být někde pěkně vyčerpávající. Často jedou doslova non-stop, zcela bez odpočinku a nedají vám pokoj. Neustále by si s vámi povídali, něco probírali, diskutovali, no prostě nezavřou pusu. Dokáží na sebe upoutat pozornost a otravují i 24 hodin denně. Střetává se v nich energie dvou osob. Bývají však i okouzlující, zábavní a hraví.

Rak (22.6. - 22.7.)

Jak se empatičtí Raci dostali na tento seznam? Je třeba si uvědomit, že tito muži jsou sice citliví, ale jejich povaha je někdy těžkopádná, a tak potřebují neustále konejšit, ujišťovat, že je vše v pořádku a podporovat. Chvilku je to možné vydržet, ale když se toto děje na denní bázi, praskne vám z nich hlava. Navíc jsou příšerně náladoví, radost se může ve vteřině změnit v naštvanost, je to s nimi jak na horské dráze. Krabi se vždy někde svými klepety drží a bojují o život a stejně jsou na tom tito muži ve znamení Raka. Často k někomu přilnou natolik, že mu nedají pokoj a drží se ho zuby nehty.

Lví sebeláska je příšerně otravná. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Můžete si myslet, že je velkorysý Lev ve všem nad věcí, ale není to tak úplně pravda. Co leze lidem na nervy u mužů narozených ve Lvu je jejich chorobná chlubivost. Často jsou jak malé děti, poměřují síly s ostatními a chvástají se kudy chodí. Sice umějí být zábavní, mají skvělý smysl pro humor, ale to není všechno. Tito muži bývají hlasití a dramatičtí, což ostatní často dráždí. Když se pak navíc stane, že nejsou středem pozornosti, dokáží předvést skutečně nesnesitelné chování.

