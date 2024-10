Zavařené ovocné kompoty jsou stálou klasikou na českém stole. Přestože chutnají báječně, obsahují v nadměrné míře cukr, což přináší mnohá zdravotní rizika.

Zavařené ovoce ve formě kompotů bylo po dlouhá léta nedílnou součástí našich jídelníčků, zejména v zimních měsících. Kdysi se jednalo o jeden z mála praktických způsobů, jak si uchovat letní ovoce na dlouhou dobu. V současné době, kdy je čerstvé ovoce k dispozici po celý rok, se názory na kompoty změnily, a to hlavně vzhledem k vysokému obsahu cukru.

Tichý bílý zabiják

Kromě výhod, které pravidelná konzumace ovoce přináší, je v kompotovaném ovoci také cukr. „Nadměrná konzumace cukru způsobuje zubní kazy, vede k obezitě, může mít za následek metabolický syndrom nebo vznik srdečně-cévních onemocnění,“ říká nutriční specialistka Monika Bartolomějová. Ovocné kompoty obsahují však také tolik užitečnou vlákninu a podporují dobré trávení, proto je ideálním řešením dopřávat si je rozumným způsobem a v přiměřeném množství.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Kromě výhod, které pravidelná konzumace ovoce přináší, je v kompotovaném ovoci také cukr.

Doporučení odborníků

„Lidé s menší fyzickou aktivitou by se měli zaměřit na denní dobu, kdy cukry přijmou. Když si dají dávku v ranních či dopoledních hodinách, s největší pravděpodobností získanou energii spálí přirozeným pohybem,“ radí Michaela Ryglová. Ideálním řešením je konzumovat kompoty s nižším nebo nulovým množstvím přidaného cukru.

Pozor na glukózo-fruktózový sirup

Pokud máte k dispozici jen kompoty kupované, čtěte vždy etikety a zjistěte, čím jsou ve skutečnosti doslazované. „Zejména po glukózo-fruktózovém sirupu jde váha nahoru mnohem rychleji než po běžném cukru. Fruktóza má sice nízký glykemický index, ale v těle se může snadno přeměnit na tuk,” varuje Monika Bartolomějová. Některé komerčně vyráběné kompoty mohou obsahovat i nevhodná umělá barviva a konzervanty, které mohou negativně ovlivnit zdraví.

Ztráta živin

Ze všech forem zpracování úrody je zavařování to nejméně šetrné co se týče zachování živin. Tepelná úprava a dlouhodobé skladování způsobují ztrátu části vitamínů a minerálů, které jsou v čerstvém ovoci běžně obsažené. Snižuje se zejména obsah vitamínu C. Jestliže si tedy chcete na zimu uchovat ovoce s větší dávkou vitaminů, je lepší část úrody zamrazit nebo usušit.

close info Shutterstock zoom_in Pokud nejsou ovocné kompoty doslova předávkované cukrem a konzumujete je v adekvátním množství, mohou být vašemu tělu prospěšné.

Kompoty mají i své přednosti

Pokud nejsou ovocné kompoty doslova předávkované cukrem a konzumujete je v adekvátním množství, mohou být vašemu tělu prospěšné. Například zavařené švestky se doporučují pro svůj obsah draslíku pro zdravé srdce a nervy. Dýňový kompot pomůže regenerovat játra a uleví při ateroskleróze a revmatismu. Kompotované třešně a višně se doporučují při záchvatu dny a meruňky zase astmatikům.

