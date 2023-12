Vánoce se kvapem blíží a je pomalu čas na pořádnou adventní výzdobu. Máte ale všechny ozdoby na stromeček? Můžete si nějaké vyrobit a poslouží vám prasklé žárovky. Jsou krásné a je to zábava, podívejte.

Čas Vánoc je snad nejhezčí z roku. Je to období tradic, svařáků s přáteli, bruslení, sáňkování a trávení času se svými nejbližšími. Mezi jednu z tradic patří i zdobení vánočního stromečku. Věděli jste ale, odkud tato tradice pochází? V 16. století se začalo se zdobením stromků v Německu. Pochází to ze starogermánské tradice, při níž se v den slunovratu nosili domů větvičky a stromky. Tímto způsobem lidé oslavovali boha Odina. Poté se pod stromky tančilo, zpívalo, a nakonec byly stromky ozdobeny světly, sladkostmi a ovocem.

Video jak si vyrobit vánoční dekoraci z nepoužitelných žárovek najdete na Youtube kanále

DIY Network:

Zdroj: Youtube

Originální recyklovaná dekorace

Chtěli byste mít unikátní neokoukané ozdoby na stromeček a zároveň zachraňovat přírodu? Můžete si vyrobit ozdoby na stromeček z prasklých žárovek a staré nepoužívané záclony. Krajkovou záclonu si nastříhejte na menší kousky. Na žárovku přivažte provázek, aby se dala zavěsit. Nyní si ji vezměte a pomocí štětce ji natřete disperzním lepidlem. Následovně nalepte kusy krajkové záclony. Kuchyňskou houbičkou vše důkladně uhlaďte. Pro efekt tam ještě můžete přilepit různé provázky, mašličky a podobně. Fantazii se zkrátka meze nekladou.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete recyklovat a zároveň mít originální ozdoby na stromeček, použijte prasklé nefunkční žárovky.

Máte skoro hotovo

Kuchyňskou houbičku ještě neodkládejte. Až vám lepidlo pořádně zaschne, můžete se pustit do barvení. Sežeňte si vodou ředitelnou akrylovou barvu, kterou preferujete pro vaše vánoční ozdoby. Tím docílíte toho, že ozdoba nebude průhledná a bude mít jednotnou barvu. Pomocí kuchyňské houbičky začněte barvu rovnoměrně nanášet na ozdobu. Pro zajímavý efekt nyní přistupte k patinování. Vezměte si jinou barvu a čistou houbičku. Na houbičku barvu naneste a pusťte se do takzvaného patinování. Pouze na výběžky, které tvoří krajka a provázky, naneste malou vrstvu vámi zvolené barvy. Kdyby se to řeklo lidsky, v podstatě budete tyto malé vyvýšeniny takzvaně ďubkovat. U této části musíte být jemní. Dávejte si pozor, aby barva byla opravdu pouze tam, kde má být. Nechte uschnou a máte originální dekoraci na stromeček.

Zdroje: www.kudyznudy.cz, hobby.blesk.cz