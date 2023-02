Parfémy podle horoskopu: Který se hodí právě k vašemu znamení?

Jak vybrat ten správný parfém? Jednou z metod je nechat se vést zvěrokruhem. Vzhledem k tomu, že znamení vypovídají hodně o naší osobnosti, určitě může být období roku, ve kterém jsme se narodili, prvním prvkem, na který se lze odkázat při výběru vůně, která nás nejlépe reprezentuje.

Beran (21.3. - 20.4.)

Hřejivé, odvážné a jiskřivé: to jsou tóny, které se dobře hodí k temperamentní a energické povaze Berana. Tou správnou směsí je soubor citrusových vůní – od pomeranče přes citron až po bergamot – které se kombinují s více jantarovými tóny, které nejlépe odrážejí vůdčí schopnosti Berana.

Býk (21.4. - 21.5.)

V některých ohledech toto znamení není daleko od Berana: stejný hlad po dobrodružství, stejná touha po vedení a vášeň na nejvyšších úrovních. Méně idealistický, konkrétnější Býk si velmi dobře rozumí se silnými a sladkými vůněmi, jako jsou například květinové. Jako vodítko pro výběr je zde především růže a celý obrys tónů, který se dobře hodí k této květině.

Parfémy vybírejte pečlivě. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Neklidné, zneklidňující, vitální, s mnohonásobnou osobností, toto znamení se nemůže spokojit s triviální nebo monotónní kompozicí. Směs musí být jako její charakter: mnohostranná. K Blížencům se hodí jasné a slunečné tóny, jako jsou citrusy, v kombinaci s podmanivějšími a uklidňujícími vůněmi, jako je pižmo a ambra. Vyhovují jim i některé květinové tóny, jako je kosatec nebo mimóza.

Rak (22.6. - 22.7.)

Vzhledem k období roku tohoto znamení je samozřejmé, že při vítání příchodu léta jsou doporučovány mořské vůně. Svěží tóny, které odkazují na vodu a moře, jsou doprovázeny lahodnějšími tóny, jako jsou meloun, broskev a mučenka - všechny prvky, které jasně odkazují na teplejší období.

Lev (23.7. - 22.8.)

Rozhodně hrdý, nepotlačitelný, sebevědomý, ale také loajální, to je Lev. Pro něho se nejvíce hodí intenzivní, svůdná a slunečná vůně, bohatá na vzácné prvky, jako jsou pryskyřice, kadidlo, med, vanilka, ambra a pačuli.

Panna (23.8. - 22.9.)

Racionální, přesná a rozhodná Panna je praktické, inteligentní, někdy kritické znamení. Proto potřebuje vůni, která ji dokáže „osladit“. Měla by dát přednost tónům, jako jsou vanilka, karamel, lékořice a káva, možná okořeněné špetkou růžového pepře a mandlí.

Výběr té správné vůně je někdy běh na dlouhou trať. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Harmonie je hlavním rysem tohoto znamení. Ale to není nikdy považováno za samozřejmost, ani při neustálém hledání dokonalé rovnováhy. Ve vůních se toto vše promítá do vyvážené směsi květinových a pudrových tónů se sladšími, kořenitými nebo dřevitými tóny.

Štír (24.10. - 22.11.)

Složité a tajemné. Inteligentní, ale ne vždy dostupné, je to znamení, které si vybírá parfém právě proto, aby sdělilo tyto vlastnosti. To je důvod, proč v parfému pro Štíra nemohou chybět jak intenzivní a opulentní tóny, tak štiplavé a sugestivní tóny. V parfému by neměla chybět orchidej, gardénie, jiřina a rododendron doplněné ylang-ylang nebo kořeními jako skořice či hřebíček.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ohnivé znamení, které si je jisté samo sebou, jako Beran, ale je moudřejší a optimističtější. Střelec se dokáže dostat tam, kam chce, dosáhnout svého cíle – být šťastný a nezávislý. Střelci jsou neúnavní světoběžníci, vybavení vášní a upřímností. Měl by volit esence, které podtrhují excentricitu a výbušnou energii, jako je jalovec. Hodí se i květinové vůně, například červená karafiát, lotos. Jako podzimní znamení se neobejde bez hřejivého koření a vůní, jako je vanilka, a nesmí chybět svěží a středomořské akcenty bazalky a bergamotu.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Zdrženlivé, ambiciózní, rozhodné, ale konkrétní, toto zemské znamení vyjadřuje sílu, tvrdohlavost a racionalitu. Tito lidé nesnášejí parfémy, které je nutí snít. Jejich vůně musí obsahovat rostliny a prvky země, ke které jsou připoutáni. To pravé jsou citrusové plody, káva, ambra a pačuli.

Kozorozi jsou konzervativní, pokud vyberou tu správnou vůni, jsou ji věrní po celý život. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář, symbol pevnosti a spolehlivosti, je „studené“ znamení, které však zároveň miluje kreativitu, myšlení, nápady, abstraktní věci. S proměnlivými náladami potřebuje parfém, který lze interpretovat několika způsoby; například tvořené vzdušnými a květinovými prvky, které se mísí s opojnými a zemitými tóny, jako jsou citrusové bukety a svěží kapradina, dubový mech, levandule a kumarin.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Dvanácté a poslední zvěrokruhu je vodní znamení, které představuje tok řeky. Symbol znovuzrození, sbírá poslední studené paprsky zimy a nejteplejší jarní paprsky. V jejich parfému nesmí chybět květinové vůně jako je kosatec, vistárie, pivoňka, ale také smyslný jasmín či gardénie, nebo vodní květiny lotos a lekníny.

Zdroje: www.occhiali-profumi.com, beauty.thewom.it