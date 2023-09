Vůně podle horoskopu: Které parfémy jsou vhodné právě pro vaše znamení?

Pokud si plánujete koupit nový parfém, měli byste se zamyslet nad tím, jakou vůni chcete zvolit. Ne každý parfém totiž voní na všech stejně! Následující horoskop vám prozradí, jaká vůně je ta pravá právě pro vás.

Při výběru správného parfému je nutné dodržovat určitá pravidla, která ne každý zná. Proto vám v následujícím horoskopu poradíme, který parfém je vhodný právě pro vaše znamení zvěrokruhu.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ač se to na první pohled nezdá, Berani jsou citliví a mají velmi bohatý vnitřní svět. Dávají najevo své emoce, nebojí se nahlas plakat, ale ani se smát. Baví je společnost a rozhovory o hlubokých tématech. Neodolatelní pak budou se sladkými či smyslnými vůněmi. V létě pak mohou vyzkoušet citrusové plody.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou velmi podnikaví, akční, silní a vymýšlí často bláznivé nápady. Jsou rádi středem pozornosti, milují adrenalin a jejich kreativita nezná mezí. Potřebují tedy rozhodně nadčasovou vůni, kterou budou používat celoročně. Nemají totiž čas měnit letní parfémy za zimní a naopak. Vůně by měly být tedy dřevité, ale zároveň osvěžující.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou citliví, ale také ambiciózní, sebevědomí a rádi si jdou vlastní cestou. Jsou rádi originální a zajímaví. Umí vás ale poslouchat a dokonce i dát smysluplnou radu. Mají rádi kvalitu a luxus, takže parfém by měl být opravdu jeden z těch dražších. Vůni si vychutnají silnou a sebevědomou, jako jsou oni.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou nespoutaní, nezávislí a přátelští, podle toho by si měli také vybírat parfém. Nechybí jim smysl pro humor, optimistická povaha a často se nadchnou pro nějakou věc. Milují květiny, takže by jejich vůně měla obsahovat i květinovou složku. Nadčasový květinový parfém se svěžestí moře je pro Býky to pravé.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou okouzlující a tajemné, ale také si jdou tvrdě za svým cílem. Oceňují obětavost a laskavost, ale dobře si uvědomují, že musí mít tvrdé lokty, aby mohly něčeho dosáhnout. To se projevuje i ve výběru jejich parfému. Potřebují vůni silnou, jedinečnou a intenzivní, která bude reflektovat jejich povahu.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou elegantní, jemní, něžní a kolem sebe tvoří harmonické prostředí, které si každý zamiluje. A toto prostředí je tvořeno také z velké části parfémem, který Kozorozi nosí. Ostatní milují jejich přátelskou povahu a optimismus. Ideální jsou pro ně dřevité, osobité a orientální vůně.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou velmi elegantní a upravení. Milují spolehlivost, klasiku a nadčasovou eleganci. Když s nimi někam jdete, připadáte si jako po boku filmové hvězdy. To samozřejmě podporuje i voňavka, kterou si Blíženec musí pořídit. Jde o nestárnoucí klasiku a čistou sofistikovanou vůni s jednou květinovou složkou.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou tvůrčí, plné energie a nesnáší nudu. Jsou velmi velkorysé, empatické a pomáhají slabším a chudším. Podporují několik charitativních organizací doma i v cizině. Pomáhají v deštných pralesech, chudobincích i sirotčincích. Není tedy divu, že jasnou volbou vůně je pro ně exotická plná ovocných příměsí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři milují svou rodinu a děti. Jsou rodinně založení a chtějí mít především fungující, čistou a příjemnou domácnost. Milují sladkou vůni vanilky, která se hodí nejen do jejich interiéru, ale i na jejich tělo. Jsou stejně sladcí a hodní jako jejich parfém. Milují pečení, takže vanilka se k nim dokonale hodí.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou květinové děti, které milují jasné a zřetelné vůně. Touto vůní je pro Raky jasmín. Jasmínové parfémy v nich vzbuzují touhu cestovat, zkoušet a objevovat. Také podporují jejich nespoutanost, která se z nich postupem věku vytrácí. Raci jsou opředeni tajemstvím, tudíž by jejich parfém měl být těžký a podmanivý.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou takoví unisex lidé a stejně tak by měl vonět i jejich parfém. Nic přeslazeného, nic tvrdého, prostě něco mezi tím, stejně tak, jako jsou Štíři. Vždy stojí ve středu a nevyčnívají. Neumí se vyhranit a raději se drží stranou. Jejich sázkou na jistotu je tak unisex vůně, která nenadchne, neurazí.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby by se neměly vonět vůbec. Jejich vůně těla je natolik dokonalá a příjemná, že by se parfémem mohla zkazit. Raději se tedy několikrát denně myjte, ale nechte působit na ostatní vůni své pokožky. Uděláte tím mnohem větší parádu než sebeluxusnějším parfémem.