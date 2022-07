Jaký partner se k vám hodí podle čínského horoskopu. Najděte osudovou lásku

Hledáte osudovou lásku, ale nechcete ztrácet čas randěním a zkoušením, který je ten pravý? Pak vsaďte na čínský horoskop, který vám prozradí, která znamení k sobě pasují a proč. Jaké se nejvíce hodí k vám?

V čínském kalendáři je dvanáct zvířecích znamení a každé má jiné vlastnosti a osobnost. Některá znamení k sobě pasují více než jiná a my vám prozradíme, jaké je to pravé pro vás.

Had

Lidé, kteří se narodili ve znamení Hada, jsou srdeční, pozitivní a mají smysl pro humor. Jsou nezávislí, akční a plní lásky. Milují sport a nejrůznější aktivity spojené s přírodou. Mezi jejich osudové partnery patří Drak a Kohout. Pozor by si měli dávat na Tygra, Králíka a Prase.

Kůň

Lidé, kteří se narodili ve znamení Koně, jsou slušně vychovaní, vtipní a v kolektivu velmi oblíbení. Umí se snadno rozhodovat a své plány vždy dovedou k dokonalosti. Jejich osudovým partnerem je Ovce, Tygr nebo Králík. Rozhodně by se neměli spojovat s Krysou, Buvolem nebo Kohoutem.

Krysa

Krysy jsou čiperné, rychlé, čilé a činorodé. Také jsou vynalézavé a vypočítavé. Vždy se umí chytit šance a nechybí jim tah na branku. Jsou ale jisté věci, kterých se bojí a měly by se toho strachu zbavit. Mezi nejvhodnější partnery pro ně patří Buvol, Králík a Drak. Nevhodnými partnery zase Kohout a Kůň.

Buvol

Buvoli jsou velmi pilní, spolehliví a v neposlední řadě pracovití. Makají až do sedření kůže, aby udělali vše, co je potřeba. Rádi pomáhají jiným lidem a často pracují v charitativních organizacích. Dokáží často inspirovat široký okruh lidí. Mají ideální vztahy s Krysou, Opicí a Kohoutem a nesmí být ve vztahu s Tygrem, Koněm a Kozou.

Tygr

Tygři jsou jako jejich jméno silní a vůdčí osobnosti. Mají smysl pro humor a jsou rádi středem pozornosti. Nikdy nezkazí žádnou zábavu a rádi mluví. Ale také se rádi poslouchají a občas umí být i arogantní a panovační. Ideálním partnerem je pro ně Drak, Kůň nebo Prase a naopak se nesnesou s Buvolem, Opicí a Hadem.

Králík

Králíci jsou hodní, něžní a milí lidé se sklony k podceňování se a melancholii. Králíci si nevěří a je to škoda, jsou většinou velmi šikovní. Jsou také velmi čestní a nikdy neprozradí žádné tajemství. Dá se na ně ve všem spolehnout. Měli by si vzít Krysu nebo Opici a rozhodně si nic nezačínat s Hadem nebo Kohoutem.

Drak

Draci jsou hyperaktivní, společenští a energičtí. Neustále musí být v pohybu a neumí posedět na jednom místě. Také milují adrenalin a žádný sport jim není cizí. Pozor ale, jsou to také romantici. Ladí jim to s Kohoutem, Krysou a opicí a nesnesou se s Kozou a Prasetem.

Koza

Koza je mírná, stydlivá a bojácná. Budí soucit a umí soucítit s ostatními. Je také velmi srdečná a pro druhé by se rozdala. Bohužel svou naivitou umí způsobit spoustu problémů. Kompatibilní je s Prasetem a Králíkem a nejistý vztah má s Hadem, Drakem a Psem.

Opice

Opice jsou velmi inteligentní a hloubavé. Také jsou zvědavé, chytré, nezbedné a vychytralé. Umí přelstít lidi v různých situacích a je třeba si na ně dávat pozor. Skvělý život mají s Buvolem a Zajícem, ale vztah s Tygrem a Prasetem se nedoporučuje.

Kohout

Kohouti jsou ambiciózní a komunikativní. Každý je hned jejich přítel a pro všechny mají slova pochopení a pomoci. Neradi si ale sami nechávají pomoci, vše chtějí zvládnout sami. Spřízněnou duši najdou v Hadovi nebo Buvolovi a nehodí se k nim Králík nebo jiný Kohout.

Pes

Lidé narození ve znamení Psa jsou věrní, chytří, šikovní a srdeční. Vzbuzují v ostatních důvěru a nebojí se jim podat pomocnou ruku. Jsou důvěryhodní a umí udržet tajemství. Jiskřit to bude mezi nimi a Opicí či Králíkem a odpuzovat se bude s Buvolem, Koněm a Hadem.

Prase

Znamení Vepře neboli Prasete ukazuje na lidi velkorysé, přející a nemateriálně založené. Sami pomáhají, ale oni nejsou z těch, co by žádali o pomoc. Nechají si poradit jen od těch nejbližších. Životními partnery jim mohou být Tygr, Zajíc nebo Ovce. Nikdy ale ne Opice a Had.

Zdroj: www.svetmineralu.cz