Která znamení se k sobě vůbec nehodí? Kdo má naprosto nevhodného partnera

Ten, kdo věří na horoskopy a zabývá se jimi, jistě ví, že stejně tak, jako lze jejich pomocí najít vhodného partnera, lze najít i znamení, která jsou vzájemně naprosto nekompatibilní. Jistě není nemožné, aby i přes všechny astrologické aspekty spolu nemohli být lidé, kteří se k sobě nehodí, ale řekněme, že jejich vztah bude komplikovanější.

Samozřejmě, že není pravidlem, že se s někým seznámíte, kdo je vám hned sympatický, běžíte domů, otevřete si partnerský horoskop, a když zjistíte, že se k sobě nehodíte, sympaťáka hodíte přes palubu. Takhle to jistě nefunguje. Ale je dobré vědět, s jakými znameními budete mít vztah složitý.

Která znamení se k sobě skutečně nehodí?

Beran a Rak, Váhy nebo Kozoroh

Beran je ohnivé znamení, které se určitě nebude vhodně doplňovat s křehkým a pro něj nudným Rakem a naopak, ani Raci nebudou chápat Beranovu energii. Pro živé Berany je Rak pomalý, rozvážný a přecitlivělý. K Beranovi se nehodí ani dle názvu váhavé Váhy anebo realističtí Kozorozi, kteří by Beranovu ohnivost uzemňovali.

Partnerské problémy se promítají do všech aspektů života. Zdroj: Antonio Guillem / Shutterstock.com

Býk versus Lev, Štír nebo Vodnář

Býk je znamení zemské, a protože potřebuje pozornost a respekt, nehodí se k němu jiná hrdá znamení. Tedy v první řadě Lev, ale ani vášnivý a nevypočitatelný Štír nebo Vodnář. U Vodnářů je překážkou jeho zvědavost a fantazírování s hlavou v oblacích.

Blíženci versus Panna, Střelec a Ryby

Blíženci se vyznačují hravostí a lehkomyslností, která nesmírně popouzí organizovanější znamení, jako jsou Panna, anebo náladový Střelec. Střelec je, stejně jako Blíženci, osobitý, což nejde k sobě. U Ryb zase vadí to, že Blíženci nad nimi přebírají veškerou zodpovědnost.

Rak versus Váhy, Kozoroh a Beran

Rak hledá porozumění a domácí pohodu, jenže i Váhy dokáží zranit jeho city. Kozoroh je zase pro Raky příliš chladný a vypočítavý, zatímco ohnivý Beran zase moc hrrr a nezastavitelný. Nestálost Beranů by Rakům zlomila srdce.

Lev versus Štír, Vodnář a Býk

Lev je králem zvířat i zodiacu, proto se příliš nesnese s jinými silnými znameními, jimiž jsou například líní, ale tvrdohlaví Býci, kteří nechtějí autority a vzory. Ani se Štírem to nebude fungovat, protože Lev se před ním nikdy neskloní. Vodnář je pro Lva tvrdohlavý a vztah s ním by byl plný hádek a problémů.

Panna versus Střelec, Ryby a Blíženec

Panny jsou velmi klidné a milují řád a organizovanost. Jejich perfekcionismus bude do stavu šílenství přivádět svobodomyslné a bohémské Střelce, ale i snivé Ryby. U Blíženců zase bude na škodu jejich zvědavost, která bude organizovanou Pannu vytáčet k nepříčetnosti.

Váhy versus Kozoroh, Beran a Rak

Váhy se rády cítí dominantní a mají rády, když vztah vedou. Proto jim to nebude fungovat s osobitými Berany ani Kozorohy, kteří jsou na Váhy příliš dominantní. U Raků je zase na škodu jejich zvláštní ukňouranost a touha po lásce, kterou bude Váha považovat za slabost.

Problémům ve vztahu by mohla předejít i znalost partnerského horoskopu Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Štír versus Vodnář, Býk a Lev

Štíři a Vodnáři jsou podobná znamení, která by si spolu ale nerozuměla, protože obě potřebují prostor a svobodu. Štír potřebuje být stále obdivován, a to mu neposkytne ani Býk a už vůbec ne Lev.

Střelec versus Ryby, Blíženci a Panna

Střelci nechápou mystičnost a klid Ryb, které mu připadají nudné. Stejně tak Střelce neuspokojí přelétavost Blíženců a ani chladná povaha Panny, která je pro toto charismatické znamení příliš vážná.

Kozoroh versus Beran, Rak a Váhy

Kozorohové by také těžko snášeli Beranovu horkou hlavu a vznětlivost, a dokonce i optimismus. Nepochopili by ani snivé a lásku hledající Raky a Váhy, u nichž by se jim zdálo, že je chtějí ovládnout.

Problémy nemusíte mít jen jako partmeři v lásce. Zdroj: shutterstock.com

Vodnář versus Býk, Lev a Štír

Vodnáři se nemohou smířit s Býky, kteří je stahují zpět k Zemi, a naopak se Lvi, kteří mají svou vlastní identitu a nesdílí Vodnářovu schopnost nadchnout se. Štíři jsou zase pro Vodnáře příliš samostatní, takže vztah by nefungoval.

Ryby versus Blíženci, Panna a Střelec

Klidné Ryby by byly naprosto vykolejené z impulsivních a neukotvených Blíženců, ale nesnesly by ani Pannu, která by jim brala jejich nápady a omezovala je v kreativní činnosti. Ani s přelétavým a pro ryby povrchním Střelcem by to nefungovalo.

Necháte se našimi tipy inspirovat, aby měl váš vztah větší naději na přežití?