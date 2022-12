Velký finanční horoskop na rok 2023: Čeká vás velké bohatství, anebo úplný krach

Nový rok klepe na dveře. Jaký asi bude? Kdo bude mít více peněz, koho čeká úspěch a finanční jistota, kdo bude mít toho štěstí méně? Záleží na vašem znamení zvěrokruhu a postavení hvězd.

Beran (21.3. - 20.4.)

Cílem Berana je stabilita. Dosáhne ho díky svým schopnostem jako je logické myšlení a racionalita. Ty se dají využít v každodenním životě při řešení obtíží a zároveň riziku v práci. Může to být ten správný rok ke zlepšení vašich životních a ekonomických podmínek, například tím, že získáte povýšení nebo si najdete dobrou práci a začnete vydělávat více.

Býk (21.4. - 21.5.)

Rok 2022 byl pro Býka těžký, ale rok 2023 začíná s vyhlídkou na zlepšení. Příležitosti nebudou chybět, ale bude na jeho kreativitě, aby se jich chopil a využil je ve svůj prospěch. Různé příležitosti by mohly přinést nové zisky, jako je dobrá investice. Ať už v dobrém nebo ve zlém, vše, co se stane v roce 2023, bude způsob, jak přidat odbornost do vašeho životopisu.

Býci budou mít vyhlídky na zlepšení. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Pro Blížence přichází super šťastný rok 2023. Na pracovišti budou muset Blíženci upřednostňovat své cíle, a také upřednostňovat práci před jinými zájmy. Ve skutečnosti je však nutné opustit to, co je nadbytečné, a věnovat se tomu, co je skutečně důležité. Čeká je pak štěstí na pracovišti, povýšení, dobrá investice a obecně zvýšení částky, kterou mají na účtu.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak se musí zaměřit na osobní inovace, ale také na svou práci. To se může stát dvěma způsoby: zapsáním se do kurzu ke zlepšení svých dovedností nebo pohledem na novou pracovní realitu. Například opuštění zaměstnání nebo ukončení zkušenosti, i když je pozitivní, může pomoci rozšířit váš rozhled. To zajistí výrazné zlepšení finanční rezervy Raka.

Lev (23.7. - 22.8.)

Mezi nejšťastnějšími znameními roku 2023 najdeme i Lva. Bude to pro něho pracovně velmi náročný rok, nevyhne se stresu a shonu s mnoha povinnostmi, ale také s mnoha možnostmi. S nasazením, obětavostí a stálostí lze realizovat v práci všechny plány. Lvi čeká také příjemný finanční bonus.

Lev se bude těšit z pěkného finančního bonusu. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Rok 2023 by mohl být pro znamení Panny komplikovaný, zejména kvůli ohrožení jejich financí. S rozvahou se však dají všechny překážky vyřešit. Rizikem mohou být například pokuty a rozmarné nákupy, proto je lepší chovat se v souladu s pravidly a dávat si pozor na výdaje.

Panna by si měla dát pozor na výdaje. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Pro Váhy to bude zajímavý rok. Dorazit by mohlo například oznámení o zvýšení platu, souhlas s přestupem do zahraničí nebo jiný závazek. Využití příležitosti je zásadní. To však neznamená, že z ekonomického hlediska půjde vše dobře. Ve skutečnosti mohou nové závazky a nové perspektivy také znamenat větší náklady. Váhy by měly být opatrné při správě svých zdrojů.

Váhy by měly být opatrné a měly by šetřit. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Podle horoskopu bude rok 2023 pro Štíra pohádkový, i když hodně nabitý. Bude to skutečně rok odvahy, ve kterém bude nutné riskovat. Nebudou chybět ani odvážné investice, ale je nutné být obezřetný. Kompromisy s prací jim zároveň umožní uvolnit se a uvolnit místo pro jiné skutečnosti, které by mohly být dalším příjemným přivýdělkem.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je racionální a rok 2023 může přinést své ovoce, ale pozor na první tři měsíce v roce, které budou nejsložitější. Může dojít k narušení vaší stability v práci. Rok 2023 by proto mohl být obtížný, zvláště pokud si na své finance nedáváte pozor.

Pro Střelce může být nový rok komplikovaný, nějaká ta našetřená korunka se hodí. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh se musí potýkat s ekonomicky složitým rokem 2023. Nejen kvůli dodatečným výdajům, ale také kvůli problémům v práci. Důvod? Přílišný spěch v práci způsobuje ztrátu koncentrace a následně zvyšuje pracovní zátěž. To by jim mohlo bránit ve využití správných příležitostí.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Udělat správnou volbu ve správný čas není snadné, ale tato schopnost patří mezi cíle Vodnáře pro rok 2023. Vědět, jak se chopit správné příležitosti, správného okamžiku, může přinést mnoho uspokojení, a to i z ekonomického hlediska. Z tohoto důvodu je možné nahlížet na finanční zlepšení.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Rok 2023 Ryb je ve znamení volnému času a rekreace, a proto je třeba čas k práci dobře využít. Dokonce i tím, že práci věnujete méně času, lze v profesionální oblasti dosáhnout vynikajících výsledků, při nichž se počítá hodnota a dovednosti. Ekonomické vyhlídky tak jdou ruku v ruce s těmi profesionálními, což vám umožní vydělat více peněz než v předchozím roce.



Zdroje: www.money.it, www.instyle.com