Jste marnotratník, anebo spoříte každou korunu? Zjistěte to podle zvěrokruhu

I astrologie nás ovlivňuje v tom, zda jsme náchylní k utrácení peněz, anebo naopak spoříme každou korunu. Proto má každé znamení zvěrokruhu k nakupování jiný vztah a jiné návyky, jak zachází s penězi. Jak jste na tom vy?

Beran (21.3. - 20.4.)

Vzhledem k tomu, že Beran čerpá energii z Marsu, svou získanou sílu vkládá nejen do utrácení, ale i do úspor. Výsledkem je, že se Beran dokáže doslova utrhnout ze řetězu a utratí všechny naspořené peníze. Stejnou silou, kterou utrácel pak ale dlouho šetří. Jde prostě z extrému do extrému.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk, kterému vládne Venuše, miluje luxus a pohodlí. A to je jeho zkáza. Často utrácí za věci, které však vůbec nepotřebuje. Jeho nevýhodou je, že nedokáže odolat lákadlům, a tak bezhlavě utrácí za zbytečnosti.

Býk často utrácí za luxusní věci, které nepotřebuje. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou tak trochu nepředvídatelné znamení a překvapivě dobře šetří na věci, na kterých jim záleží. Nuda však může Blížence přimět utrácet za věci, které nepotřebují.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou ovládáni Měsícem a mohou někde utrácet hojně i za věci, které by mohli koupit jinde za mnohem nižší cenu. Jenže oni je chtějí hned teď a za jakoukoli cenu. Raci bývají občas náchylní k impulzivnímu utrácení.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi umí dobře zacházet s penězi, protože toto znamení symbolizuje krále, kterému vládne Slunce. A král vždy ví, jak správně naložit s financemi. Lvi si umí našetřit spoustu peněz, protože jim jde především o ten pocit, že si koupí něco drahého, co nikdo nemá. Šetřit umí dobře, stejně tak jako utrácet a počínají si v tom velmi chytře.

Lev ví, jak naložit s penězi. Zdroj: Shutterstock

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna vždy analyzuje všechny detaily, než utratí své peníze. Neznamená to, že nenakupuje bez rozmyslu, to ano, ale jde většinou o maličkosti denní potřeby. Nikdy však Panny nejednají impulzivně, vždy si vše dobře rozmyslí.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy se snaží vyvážit svá nutkání k utrácení a spoření. Někdy trochu utrácejí, někdy zase trochu šetří. Jejich počínání musí být neustále v rovnováze. I když Vahám vládne Venuše, která je znamením luxusu a hojnosti, vždy najdou způsob, jak ušetřit.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři obvykle dokážou šetřit své peníze, ale pokud je něco uchvátí, není problém vybílit celý bankovní účet. Ovládají je jejich skryté touhy a vášně, což může být pro jejich finance zrádné.

Štíři se mohou ocitnout zcela bez prostředků. Zdroj: Archiv autora

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci, kterým vládne Jupiter, což je planeta moudrosti a expanze, obvykle utrácejí za zážitky, jako je cestování, dobrodružné nebo duchovní knihy. Za jiné požitky by neutratili ani korunu.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh jako zemské znamení, je velmi uzemněný a zodpovědný, pokud jde o utrácení. Kozorozi rádi investují do věcí, které časem získají na hodnotě. Kozoroh zná cenu peněz a hodnotu práce, kterou za ně vynaloží, proto nikdy nenakupuje impulzivně, a už vůbec neutrácí za zbytečnosti.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Jako vzdušné znamení Vodnář o všem hodně přemýšlí a jen stěží bude impulzivně utrácet. Obvykle mají finanční cíle jako životní prioritu, protože milují nezávislost a svobodu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jako vysoce emocionální znamení jsou impulzivní kupující. Mohou se snadno dostat pod vliv nějakého nekalého prodejce, který umí působit na city a přijít tak o značné částky neuváženými nákupy. Dokázali by dobře spořit s pomocí přítele nebo člena rodiny, který se ve financích vyzná, řada astrologů jim doporučuje využívat služby finančních poradců.



