Ke každému znamení se hodí jiná rasa psa. Který pes se hodí právě k vám?

Máte v plánu pořídit si v nejbližší době psa? Anebo chcete vědět, zda se váš domácí mazlíček hodí právě k vám? V případě že ano, je dobré vědět, že nejlepší je vybírat podle svého data narození. Podle astrologů je totiž vhodné volit psí plemeno dle konkrétního znamení zvěrokruhu. Který pes je pro vás ten pravý?

Beran (21.3. - 20.4.)

Pro energické lidi narozené ve znamení Berana je nejlepší plemeno psů jako například německý ovčák, který je věrný a inteligentní. K Beranovi se hodí i dalmatin, jelikož i on potřebuje hodně pohybu, stejně jako jeho páníček.

Beran a dalmatin budou správná dvojka. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Pro Býky bude skvělou volbou labradorský retrívr. Labrador je milující, přátelský pes, který se báječně hodí i k široké rodině, kterou Býk dozajista má. Další plemeno, které najde symbiózu s Býkem je klidný, stabilní pes, jakým je buldok.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Pro Blížence bude ideálním společníkem border kolie. Stejně jako Blíženec je i tento pes společenský, chytrý a zvědavý. Tito dva se na svých dlouhých toulkách budou vzájemně krásně doplňovat.

Border kolie je hravá, stejně jako Blíženec. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Rodinně založení Raci by si měli pořídit plemeno, které bude potřebovat hodně lásky a péče, neboť to jsou ty největší přednosti Raka, kterými zahrnuje své blízké. Už jste slyšeli o plemenu pomeranian? Je to malinký psík, ale klidný, laskavý a s širokým srdcem.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva ocení přátelskou a hravou povahu jezevčíků. Plemeno jezevčíka je chytré a v mnoha situacích přizpůsobivé. Pro pány Lvy ideální, neboť jezevčík si většinou nejvíce oblíbí jednoho člena domácnosti a toho na slovo poslechne.

Panna (23.8. - 22.9.)

Klidné znamení Panny bude skvěle rezonovat s plemeny jako je bígl a nebo čau-čau. Obě plemena psů jsou inteligentní a nepotřebují od svých páníčků nepřetržitou pozornost. Jeden u druhého ocení potřebný klid.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Milující a harmonické Váhy ocení plemena psů jako jsou golden retrívr a kavalírský králíček. Dlouhé procházky za jakéhokoliv počasí nikomu z nich nejsou cizí, avšak při návratu domů se radostně jak Váhy, tak psi, svalí na gauč.

Štír (24.10. - 22.11.)

Silná osobnost si žádá silného psa. Jelikož lidé ve znamení Štíra i přes svoji laskavost umí vládnout pevnou rukou, nebude pro ně problém mít za parťáka stafordšírského teriéra, který ocení lásku, ale především řád a výcvik.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Večírky, cestování. Střelec potřebuje na tyto své aktivity správné psí plemeno a tím jsou neomylně bostonský teriér a lhasa apso. Tato dvě plemena jsou při správném vedení nekomplikovaná, přizpůsobivá různým prostředím a hlavně vždy dobře psychicky naladěna.

Bostonský teriér je ideální pes pro Střelce. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé ve znamení Kozoroha jsou velmi pracovití a jejich ideální volbou psího parťáka je belgický ovčák. Jelikož toto plemeno vycítí sebejistotu a disciplinovanou povahu Kozorohů na sto honů, budou se vzájemně respektovat a přátelsky doplňovat.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Na rozdíl od Kozorohů Vodnáři nevládnou tak pevnou rukou a potřebují psí plemeno méně náročné na výchovu. Také by toto plemeno mělo korespondovat s Vodnářovou nezávislou povahou. Ideálním psím přítelem pro lidi narozené ve znamení Vodnáře proto bude havanský psík, který je veselý, chytrý, nezávislý, ale i starostlivý. Stejně jako Vodnář.

Veselý havanský psík si bude rozumět s Vodnářem. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Nejlepší volbou pro lidi narozené ve znamení Ryb je pro jejich citlivou a rozjímavou povahu plemeno výmarského ohaře. Toto plemeno potřebuje dostatečný výcvik, ale odměnou pro trpělivého majitele bude elegantní, věrný a velmi přátelský pes, který ho nikdy nezklame.

Zdroje: www.familyminded.com, be.chewy.com