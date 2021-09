Bláznivé, ale funkční rady, jak začít pěstovat bez jakýchkoli výdajů

Chcete si vypěstovat vaší vlastní potravinu? A ještě ke všemu bez prvopočátečních nákladů? Můžete a funguje to!

Zadarmo ani kuře nehrabe. Tak v tomto případě to nebude až taková pravda. Dnes si totiž napíšeme o tom, jak pěstovat různé užitečné rostliny a nenechat za ně v obchodě ani korunu. Vlastně ano, musíte si potravinu zakoupit, sníst a „něco“ si nechat stranou.

Vlastní pěstování potravin je v posledních letech velký hit. Pro někoho je to horká novinka, která se stala záhy koníčkem, pro někoho je to zcela přirozený jev, který zná už odmalička od prarodičů i rodičů.

Jak si jednoduše vypěstovat své vlastní potraviny ze zbytků, to se dozvíte níže v dnešním článku.

Zázvor

Jestli jste milovník zázvoru, rozhodně si kousek kořene zařízněte k vypěstování dalšího životabudiče. Odkrojený ždibec kořene zasaďte do půdy – zářezem dolů. Už stačí jen zalévat a dopřát zázvoru sluníčko.

Vysaďte si kousek zázvoru! Zdroj: Cattlaya Art / Shuttershock

Cibule, jarní cibulka

Naklíčila vám cibule? Tak výrůstky odřežte a zasaďte je do zeminy! Nedávejte jí úplně hluboko, vyberte jí místo, kde bude hodně světla, ale bez přímého slunce. Hojná zálivka je nutností.

Jarní cibulku si můžete vypěstovat za pomocí nádobky, kam ponoříte její kořínky. pravidelně vyměňujte vodu.

Spodní část cibule zapustí kořínky i ve vodě. Zdroj: Mehriban A / Shutterstock.com

Okurky

Vypěstovali jste si letos vynikající okurky a chtěli byste 100 % příští rok ty samé? A už si samozřejmě nepamatujete vůbec nic…kde, od koho, odrůda…ani ťuk. Můžete zkusit dužinu vydlábnout a vhodit jí do sklenky s vodou. Na dně by se měly nahromadit semínka. Při kvalitním uchovávání mohou vydržet i několik let.

Rajče

Dostali jste od známých „nadúrodu“ rajčat a museli jste uznat, že se jim letos opravdu vyvedly. Pokud je mezi nimi nějaké trochu přezrálé, neváhejte a vysaďte ho pro vaší vlastní budoucí nadúrodu. Stačí rajče nakrájet na plátky (plátek musí obsahovat semínka), položit na hlínu, lehce plátky hlínou zasypat a pravidelně zalévat. Během 14 dnů by se měly objevit sazeničky.

sazenička rajčete připravená k přesazení ze sadbovače Zdroj: Shutterstock.com / Allexxandar

Hrášek

Hrášek si lze zasadit i doma do květináče. Květník musí být trochu vyšší a určitě ho dejte někam, kde bude mít dost světla, ale nezapomeňte, že je potřeba mu umožnit šplhání do výšin! Hodí se i k dětem do pokoje, alespoň budou mít nějakou povinnost, za kterou dostanou zaslouženou odměnu.

Česnek

Buď si stroužek česneku zasaďte do zeminy, nebo vyklíčený stroužek zanořte do vody klíčící stranou (ponořené budou jen klíčky). Vyměňujte pravidelně vodu a dopřejte česneku dost světla.

Česnek sázení Zdroj: supersaiyan3/Shutterstock.com

Pórek

Když odkrojíte z pórku alespoň tři centimetry spodní části s kořínkem a dáte do sklenky s vodou tak, aby byly kořeny ponořeny do vody, „nový“ pórek bude na cestě cobydup.

Římský salát

I ten si lze vypěstovat z odříznuté spodní části. Tu zasaďte do vhodné nádoby, té najděte místo s dostatkem světla a salát samozřejmě pravidelně zalívejte.

Tip na konec!

Na vesnicích, ale i ve městech, jsou na mnoha místech založeny tzv. „SEMÍNKOVNY“. Najdete je například v knihovně, dětském centru, na obecním úřadě nebo v kavárnách. Jedná se o košíček, skříňku, krabičku nebo jinou vhodnou nádobu, kam lidé v sáčcích dávají semínka ze své zahrádky, která si může kdokoliv bezplatně odnést pro své vlastní pěstování. Jestli nemáte co nabídnout, nevadí, o svá semínka se rozdělíte třeba v příštím roce. Vyměňují se semínka všeho možného, nejen zeleniny.

Nemáte v blízkém okolí Semínkovnu? Zkuste jí založit! Uvidíte, že se nápad setká s úspěchem!

