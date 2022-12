Geniální trik s orchidejí a PET lahví. Bude se jí dařit jako nikdy předtím

Milujete orchideje a snažíte se je pěstovat doma, ovšem květinovým kráskám se nedaří tak, jak byste si představovali? Nevadí, zkuste jednoduchý trik s PET lahví a vaše rostliny budou opět plné života!

Jsou křehké, přesto ušlechtilé. Každá domácnost díky nim získá na noblese. Není divu, vždyť právě orchideje jsou považovány za královny mezi pokojovými rostlinami.

Mají různý tvar a pyšní se nejrůznějšími barevnými kombinacemi. Stačí si jen vybrat. Orchideje najdete po celém světě a existují jich tisíce druhů. Mohlo by se proto zdát, že jejich pěstování bude tvrdý oříšek. Není tomu tak, stačí dodržovat pár jednoduchých pravidel a budou skutečnou chloubou vaší domácnosti.

Místo pro orchideje vybírejte pečlivě. Zdroj: 123rf

Světla ani málo, ani moc

Kam s nimi? To je snad nejčastější otázka týkající se každé nové rostlinky, kterou si přinesete domů. Výjimkou není ani orchidej. Ta sice bývá nejčastěji vidět na okenních parapetech, ale je to skutečně to nejvhodnější místo? Noblesní orchideje skutečně milují dostatek světla, na zkrášlení stinných koutů tak raději hned zapomeňte. Nenechte se ovšem pomýlit, ostré sluneční paprsky by mohly jejich listy spálit. Nejvýhodnější jsou tedy parapety orientované na východ.

Orchideje mají rády vlhko, ovšem voda by se neměla dostat přímo na květy. Zdroj: shutterstock

Zvlhčujte!

Ať už jde o jakýkoliv druh orchideje, obecně platí, že milují vlhké prostředí. Suchý vzduch v domácnostech jim vůbec nesvědčí. Pokud bojujete doma se sušším vzduchem, nic nepokazíte zvlhčovačem vzduchu, anebo pravidelným rosením orchidejí. Při dopřávání vláhy květinám dejte pozor na jejich květy, neměla by se na ně voda vůbec dostat.

Ven s nimi

Jakmile to počasí a prostory dovolí, nebojte se orchideje dát ven, na balkon nebo zahradu na příhodné místo, kde nepraží přímé sluníčko. Noblesním křehotinkám pobyt venku svědčí.

Květinu můžete přesadit do obyčejné PET lahve. Zkuste to! Zdroj: shutterstock

Pěstování orchidejí trochu jinak

K pěstování orchidejí slouží speciální květináče, které odvádějí přebytečnou vodu. Ač jsou milovnice vlhka, přílišná zálivka jim dobře nedělá. Než množství zálivky vychytáte, může to chvíli trvat a orchidej může začít strádat.

Zkuste metodu s PET lahví! Díky ní bude pěstování ušlechtilých krasavic hračka i pro naprosté začátečníky. Postup najdete na videu:



PET lahev rozřízněte v půlce. Do víčka vyvrtejte díru a pak pomocí nahřátého drátu nebo šroubováku udělejte vždy dvě dírky kousek nad sebou po obvodu horního dílu lahve v několika pruzích tak, jak je vidět na videu. Vezměte starou tkaničku, provlékněte ji dírou ve víčku tak, aby zůstal zhruba deseticentimetrový kousek koukat ven, a pomocí provázku nebo stahovací pásky připevněte mezi dvěma dírkami. Takto pokračujte po obvodu celého horního dílu lahve. Provázek má za úkol pomoci udržet vlhkost květin.

Voda a květina

Do spodní části PET lahve nalijte vodu zhruba do čtvrtiny a vložte do něj horní část odříznuté a upravené lahve víkem dolů, tak aby volná část tkaničky nasávala vodu. Do takto vyrobeného květináče už jen nasypejte substrát vhodný pro orchideje a rostlinku do něj přesaďte.

