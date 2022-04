Skvělé využití PET lahví: Vyrobte si originální lampičku, hrnek nebo krabičku

PET lahve nemusí být jen plastovým odpadem. Naštěstí se dají ještě využít i jinak, vyrobíte si z nich užitečné věci, a to za pár minut. Pojďte to zkusit spolu s námi.

Hrneček s ouškem

Vyrobte se praktický hrneček i s ouškem na studené a vlažné nápoje. Stačí si ho na láhev zakreslit silnějším fixem a vystřihnout nebo vyříznout ostrým nožíkem.

PET lahve se používají i jako minipařníky na sazeničky. Zdroj: Profimedia

Pomocník do kuchyně

Oddělit žloutek od bílku může být pro někoho skutečným oříškem. Pomocí PET láhve to zvládnete raz dva. Rozklepněte vejce do větší misky nebo hlubokého talíře. Prázdnou a čistou láhev lehce stiskněte, poté její položte na žloutek a následně stisk povolte. Díky mírnému podtlaku se žloutek nasákne dovnitř láhve. Opakovaným stiskem pak žloutek z lahve opět vyklouzne ven tam, kam potřebujete.

Stačí jemně stisknout láhev a je to. Zdroj: Profimedia

Dárková krabička

Nemáte při ruce vhodnou krabičku na dárek? Stačí si vystřihnout ze dvou lahví stejně velké části. Zakreslete si velikost krabičky, vystřihněte a pak ohýbejte tak, abyste dostali tvar čtverce. Poté oba čtverce spojte, vložením jednoho do druhého.

Lampa svítí

Z velké pětilitrové PET lahve vyrobíte dokonce i stínítko na lampičku. Odkrojte vrchní část s uzávěrem, do uzávěru vyvrtejte nebo vypalte otvor. Pak nastříkejte zvolenou barvou, víčko nastříkejte černě. Ustřižený okraj oblepte černou lepicí páskou, protáhněte kabel hrdlem a našroubujte víčko.

Z velké lahve vyrobíte i praktický květináč. Zdroj: Profimedia

Sprcha i pítko

Díky plastové láhvi nemusíte stále myslet na doplňování vody do misky svého psího miláčka. Stačí láhev naplnit až po okraj, překlopit nad misku a nechat přelít k hladině. Potom, jak bude váš pejsek pít, se bude voda sama doplňovat. Z menší půllitrové láhve můžete vyrobit i sprchu, pokud jste třeba na chatě, kde máte jen hadici s vodou. Na láhev zakreslete kruh a do něj udělejte špendlíkem nebo menším hřebíčkem dírky, do láhve vložte konec hadice a sprcha je hotová.

