Plachá a tichá znamení: O těchto ženách ani nevíte, ale jsou to andělé na Zemi

Následující ženská znamení zvěrokruhu většinou obtížně sdílejí své zkušenosti a moc o sobě nemluví. Jsou rezervovanější a diskrétnější, stydlivé, mlčenlivé, plaché a tiché. Tyto ženy nemají rády chaotický a nepřehledný život. Patříte mezi plachá andělská znamení?

Býk (21.4. - 21.5.)

Ženy narozené ve znamení Býka bývají mlčenlivá andělská stvoření. Nesnadno se socializují a jen zřídka se s nimi setkáte v prostředí, které ještě neznají jako své boty nebo ve kterém ještě nemají osvědčená přátelství. Na skupinových výletech nebo na dovolené tyto ženy poznáte na první pohled, protože mají tendenci se izolovat a odpoutat od zbytku skupiny. Upřednostňují procházky o samotě u moře, raději poslouchají hudbu nebo čtou knihu a snadno se vzdají drinku s lidmi, které neznají.

Ženy v Býku jsou plaché a samotu si užívají Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy neustále hledají vnitřní rovnováhu a z tohoto důvodu patří k plachým a tichým znamením zvěrokruhu. V případě Vah může být mlčení projevem nesouhlasu nebo nenávisti. Místo hádek tyto ženy raději mlčí a stahují se do sebe, vyhýbají se přímé konfrontaci. Ve skutečnosti nemají rády destabilizaci a udělají vše pro zachování vnitřní a vnější rovnováhy v jakékoli situaci. Váhy prostě nechtějí vytvářet problémy a touží po klidu.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Ženy zrozené ve Vodnáři jsou plaché a tiché. Mají silně vyvinutou uměleckou stránku. Bojácný Vodnář je nejistý a velmi přemýšlivý. Všechno žije příliš intenzivně, až má potíže se sdílením svých nálad, protože se bojí, že bude nepochopen. Vodnáři však mají tendenci se izolovat i z jiného důvodu: na rozdíl od jiných znamení zvěrokruhu se dobíjejí pouze tím, že si odpočinou od zbytku světa. Pro Vodnáře je držet se stranou jako stisknout tlačítko „Pauza“ a dobít energii, aby se pak vrátil silnější než předtím.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby nemají rády prázdné řeči. Nejsou stydlivé, ale nerady se dělí o věci, které nepovažují za důležité, jako by každé vyřčené nebo slyšené slovo mělo obrovskou hodnotu. Toto znamení zvěrokruhu raději šetří energii ve prospěch jiných zážitků, a proto se vyhýbá zbytečnému výdeji energie. Ryby také nenávidí konflikty a mohou se rozhodnout navždy mlčet, aby nevzbudily nekontrolovatelné reakce. Jsou velmi intuitivní a ticho je to, co je potřeba k nasycení jejich duše.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je od základu nejistý a svou nejistotu se snaží skrýt tím, že se distancuje od zbytku skupiny. Tyto ženy jsou náchylné k úzkosti, protože se tak silně srovnávají s ostatními. Bojí se vnějšího úsudku a to je důvod jejich dlouhých mlčení. Raději se drží stranou, než aby se odhalily.

Rak se raději drží stranou. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha se rády drží stranou, protože mají tendenci studovat a analyzovat chování ostatních. Může to vypadat chladně a odtažitě, ale ve skutečnosti je to jen nedostatek důvěry v ostatní. Kozoroh potřebuje analyzovat lidi, které přijímá do svého života, a teprve po pečlivém zkoumání vyhodnotí, zda se úplně otevřít, anebo mlčet; je to loajální člověk a stejnou loajalitu naléhavě hledá u ostatních.