Jaká planeta přísluší vašemu znamení a jaké výjimečné schopnosti vám dává?

Všichni víme, že naše znamení zvěrokruhu je ovlivněno jednou z planet, která je jeho patronem. Nejedná se přímo o planetu ve vědeckém smyslu slova, ale spíše o nebeské těleso. Každého z nás, podle toho, kdy jsme se narodili, chrání jedna planeta. Tím, jak se Země otáčí kolem osy a obíhá kolem Slunce, se vliv jednotlivých planet během měsíce i roku proměňuje, takže zažíváme lepší nebo horší období. Tedy, pokud tomu věříme.

V rámci astrologie se každá planeta v určité fázi ocitne v určitém souhvězdí zvěrokruhu, což znamená, že všechna znamení zvěrokruhu jsou ovlivňována všemi planetami. Vždycky však v každém období jedna vládne, má tedy momentálně největší moc. Je proto dobré vědět, kdy se ujímá vlády ta vaše planeta.

Jaká planeta odpovídá vašemu znamení zvěrokruhu? Všimněte si, že některé planety ovládají dvě znamení a některá znamení jsou zase ovládána vícero planetami.

Měsíc a Rak

Planetou Raka je jasný stříbrný Měsíc, což pro Raky znamená, že jejich vládnoucí planeta prochází jejich domem jednou za měsíc, v souvislosti s přirozeným cyklem Měsíce. Měsíc přitom zdůrazňuje potřebu konzistence v životě Raků.

Fáze Měsíce Zdroj: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Slunce a Lev

Jak to už bývá, králové a vládci se přitahují, takže dominantní planetou pro Lvy je přímo Slunce. Ohniví Lvi jsou výrazné osobnosti, které jsou díky svému vůdcovství a horkokrevnosti přímo předurčeni být pod nadvládou Slunce, které je jen jedno.

Merkur a Blíženci a Panny

Merkur vládne hned dvěma znamením, a to Blížencům a Pannám. Merkur je planeta nacházející se nejblíže Slunci. Je původcem chaosu, díky němuž se lidé ve znamení Panny a Blíženců mohou stát mistry improvizace. Říkají to, co cítí, a dokážou se ovládat i pod tlakem. Zatímco Blíženci se soustředí na komunikaci, Panna se zaměřuje na akci.

Venuše a Býk a Váhy

Obě tato znamení, ač velmi odlišná, mají ráda jemnější věci v životě. I proto je Venuše ovládá nejen pokud jde o jejich vzhled, ale i kreativitu a umělecké nadání. Hledají nové formy a nové cesty, jak se vyjádřit.

Každé znamení zvěrokruhu má svou planetu. Zdroj: Profimedia

Mars a Beran a Štír

Mars, jako bůh války, je symbolem boje a vytrvalosti. Kromě války je Mars i bohem zemědělství. Štíři nikdy neustupují, nevzdají se a bojují až do konce, Beran se upíná k dlouhodobějším plánům. Mars je také považován za starověkého vládce Štíra.

Jupiter a Střelec a Ryby

Jupiter je největší planetou naší sluneční soustavy. Je silnou planetou, které trvá celý rok, než se přesune z jednoho domu do druhého. Proto jsou Střelci silní po celý rok. Ale má to háček, jen jednou za 12 let, protože takový je cyklus Jupitera. Tato planeta má vliv i na Ryby.

Saturn a Kozoroh a Vodnář

Saturn je vládnoucí planetou Kozoroha i Vodnáře. I když je menší než Jupiter, je také vzdálenější a pohybuje se pomaleji. Ukončit zvěrokruh mu tedy trvá 28,5 roku, což znamená, že pro Kozoroha bude Saturn v jeho domě 2,3 roku! Díky tomu Kozorozi vidí své místo ve světě a chápou svou roli v něm.

Uran a Vodnář

Rovněž Uran je spojen se znamením Vodnáře. Tato planeta byla objevena během francouzské a americké revoluce.

Neptun a Ryby

Neptun ovlivňuje Ryby nejen proto, že je bohem spojovaným s vodou a mořem, ale i proto, že toto klidné znamení Ryb se drží mírně ve stínu, zatímco přemýšlí a zvažuje, jak postupovat.

Pluto a Štír

Přestože planeta Pluto je velmi specifická, a navíc není ani považována za planetu, je přiřazována ke Štírům, kteří byli dříve pod nadvládou Marsu. Každopádně tato planeta prchlivé a sexuálně zaměřené Štíry ovládá.

