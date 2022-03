Od července přestanou platit některé typy bankovek v hodnotách 100 až 1000 Kč

Bankovky neměníme v naší zemi zase tak často, takže se vždy jedná o velkou událost. Ke změně některých bankovek dojde za pár měsíců, je tedy dobré o tom vědět už teď. Od 1. července 2022 plánuje Česká národní banka ukončení všech bankovek se stříbrným proužkem, a to v hodnotě od 100 až do 2000 korun. Dvoutisícovka je momentálně naše nejvyšší bankovka.

Již nyní tyto bankovky pomalu mizí z oběhu, aby byly za pár měsíců staženy docela. A co to pro nás znamená? Pokud patříte k těm, kdo raději vždy mají v peněžence nějakou hotovost, pak se snažte si ji do tohoto data vyměnit, protože od července již nebudete moci těmito bankovkami zaplatit.

K 30. červnu 2022 skončí platnost bankovek: 100 Kč vzorů 1995 a 1997, 200 Kč vzorů 1996 a 1998, 500 Kč vzorů 1995 a 1997, 1000 Kč vzoru 1996 a 2000 Kč vzorů 1996 a 1999.

Co výměna bankovek obnáší a proč se vlastně peníze stahují z oběhu?

Platnost některých bankovek v červnu končí. Zdroj: Profimedia

Důvodem je zjednodušení

Veřejnost byla o tomto kroku informována již vloni, a to proto, aby byli lidé na změnu připraveni. Česká národní banka si přitom myslí, že průběžnou změnu mnozí ani nezaznamenali. Starší vzory ČNB už kontinuálně vyřazuje z oběhu v rámci kontroly hotovosti při jejím zpracování a starší bankovky jsou tak již od loňska nahrazovány novými.

Cílem tohoto kroku je mít v každé nominální hodnotě běžně používaných bankovek od 100 Kč do 2000 Kč pouze bankovku jednoho vzoru. Dojde tak nejen k urychlení strojového zpracování bankovek v ČNB, ale přinese to i významné zjednodušení, a to jak pro obyvatele Česka, tak pro turisty a zahraniční návštěvníky.

Jak vypadají nové bankovky?

Již od loňska stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které mají od druhé poloviny roku 2022 nadále zůstat v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku.

A právě tento proužek je důležitý - u stahovaných bankovek je úzký a jeho barva se při naklopení nemění. Naopak nejnovější vzory bankovek mají proužek širší a při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky.

Jediný vzor

Po dlouhé době by tak měly mít bankovky v České republice jen jeden platný vzor. Od toho si ČNB slibuje snížení nejistoty či obavy z toho, zda jsou starší vzory bankovek platné a nejedná se např. o padělek. Vyřazení starších vzorů bankovek z oběhu dále přispěje k zajištění hladkého peněžního oběhu jako jednoho z hlavních úkolů České národní banky.

Bankovky, které zůstanou u veřejnosti i po ukončení jejich platnosti, bude pak možné od 1. července 2022 do 30. června 2024 vyměnit na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Po 1. červenci roku 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu, takže i kdybyste zapomněli, stále své peníze neztratíte. Otázkou však zůstává, co si za ně v té době koupíte.

