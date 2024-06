S každou další letní sezónou může být výběr plavek náročnější, zejména pokud máte obavy o to, jak budete vypadat. Věk však není překážkou, abyste v plavkách vypadala dobře a sebevědomě. Stačí si vybrat ty správné kousky, ve kterých se budete cítit pohodlně a sebejistě. Zde je několik tipů, jak na to.

Tělo po padesátce nevypadá stejně jako ve dvaceti letech, což je přirozený fakt. Není třeba se za své tělo stydět, neboť krása spočívá v rozmanitosti a originalitě každého člověka. Klíčem k tomu, abyste v plavkách vypadala dobře, je cítit se ve svém těle pohodlně a sebevědomě.

Vaše pozitivní energie se přenese i na vaše okolí, což je důležité pro celkový dojem. Jak si tedy vybrat plavky, které vám budou sedět a ve kterých se budete cítit skvěle?

Na video od OC Varyáda o tom, jak vybrat plavky, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Přijetí svého těla takového, jaké je, je prvním krokem k tomu, abyste se v plavkách cítila dobře. Nezapomínejte, že každý má své přednosti i nedostatky. Důležité je zaměřit se na své přednosti a ty zdůraznit. Když se cítíte dobře ve své kůži, vaše sebevědomí bude viditelné i navenek. Pamatujte, že krása není o dokonalosti, ale o autentičnosti a sebevědomí.

Jak správně vybrat plavky podle typu postavy

Výběr plavek by měl být přizpůsoben vaší postavě. Každá žena má své přednosti, které lze zvýraznit, a případné nedostatky, které lze zakrýt správným výběrem plavek. Investujte do kvalitních materiálů, které vydrží několik sezón. Co se střihu týče, volte takové, které poskytují pevnou oporu tam, kde ji potřebujete.

Plavky s vyšším pasem, které jsou trendy již několik sezón, pomáhají zakrýt větší bříško a zároveň poskytují pohodlí. Pro větší pohodlí a zakrytí si můžete vybrat plavkové topy, které vypadají jako klasická tílka. Klasické jednodílné plavky jsou stále oblíbené a nabízejí mnoho variant pro různé typy postav.

Pokud si nejste jistá barvou, minimalismus je vždy bezpečná volba. Pro odvážnější ženy jsou v letošních trendech retro vzory, květinové motivy a pastelové barvy.

close info Shutterstock zoom_in Jak správně vybrat plavky?

Doplňky a plavky tvoří celek

Váš plážový outfit tvoří nejen plavky, ale i doplňky, které mohou výrazně ovlivnit celkový vzhled. Elegantní klobouk, stylové sluneční brýle a pěkný přehoz přes plavky mohou dodat vašemu vzhledu na pláži nebo u bazénu jedinečný šmrnc. Doplňky nejenže vypadají dobře, ale také poskytují praktické výhody jako je ochrana před sluncem.

Výběr plavek pro ženy nad padesát let nemusí být stresující záležitostí. Důležité je cítit se dobře ve své kůži a vybrat si plavky, které zdůrazní vaše přednosti a zakryjí případné nedostatky. Investujte do kvalitních materiálů a správných střihů, které vám poskytnou pohodlí a sebevědomí.

Nezapomeňte na doplňky, které dotvoří váš celkový plážový outfit. Přijměte své tělo takové, jaké je a buďte hrdá na své ženské křivky. Když se budete cítit dobře, bude to vidět i na vašem vzhledu a vy budete na pláži zářit.

Zdroj: www.youtube.com, www.svetzeny.cz