Jak použít starou plechovku místo struhadla. Úžasný a velmi jednoduchý nápad

Pokud jste kreativní a baví vás vyrábět různé věci do domácnosti, pak právě struhadlo z plechovky by mohlo pro vás být novou výzvou. Není to nic složitého, ale chce to trpělivost i šikovnost. Pěkné struhadlo pobaví jako funkční dárek a potěší třeba jiného kutila.

Plechovka na struhadlo musí být pevná

Začněte tím, že si najdete vhodnou plechovku. Na struhadlo se dobře hodí větší plechovky očištěné od nálepek i barvy. Rozhodně jsou lepší takové, které jsou z pevnějšího materiálu. Plechovky od sodovek, piva či jiných nápojů jsou většinou příliš měkké, ty se hodí na výrobu vykrajovátek na sušenky a cukroví, ale na výrobu struhadla nejsou vhodné.

Před vrtáním si vše dobře proměřte. Dírky na klasickém struhadlech jsou umístěny do sponu. Zdroj: Profimedia

Struhadlo si pěkně proměřte

Promyslete si, jaké otvory do plechovky budete dělat. Klasická struhadla mají plochu s menšími i většími dírkami.

Kromě plechovky budete potřebovat smirkový papír, vrtačku a vrtáky velikosti dírek, hřebíky o stejném průměru, tužku a pravítko.

Nachystejte si vhodné nářadí. Zdroj: Profimedia

Jak vyrobit struhadlo z obyčejné plechovky?

Smirkovým papírem strhnete hrany plechovky. I takové plechovky, které mají jednoduše snímatelné plechové víčko, mají ostrou vnitřní hranu. Pokud budete strkat ruku dovnitř, přidržovat ji, případně v budoucnu umývat, pak byste se mohli snadno pořezat. Pro všechny případy obruste vnitřní hranu plechovky smirkovým papírem po celém obvodu.

Následně za pomocí tužky a pravítka naznačte, kde budete dělat dírky. Ty jsou na struhadle umístěny do sponu.

Vrtačkou vyvrtejte otvory v naznačených místech a pak do každé dírky strčte hřebík a jemným páčením vytlačte spodní hranu každé dírky směrem ven, tak jak je to obvyklé u struhadel. Nespěchejte, aby byly dírky pravidelné a pěkné.

Až budete hotoví, vyzkoušejte nastrouhat třeba sýr. Jak se vám to povedlo?