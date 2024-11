Hroby jsou místem, kde odpočívají vaši blízcí. Proto je důležité je udržovat, aby zemřelí měli důstojné místo pro odpočinek. Pokud se kolem hrobu tvoří plevel, nalijte kolem něj toto. Podívejte.

Hřbitovy mohou působit jako velice ponurá místa. Spousta lidí je vnímá jako negativní místo. Na jednu stranu se není čemu divit, jelikož hrob se jménem vašeho blízkého vás může ovanout melancholií a smutkem.

Zároveň to však může být místo, které navštěvujete rádi, jelikož si vybavíte ty hezké vzpomínky a zážitky, které jste s danou osobou prožili. A také je důležité, aby měl zemřelý důstojný hrob, ve kterém může s klidem odpočívat. Co tedy dělat, když mu v tom brání například plevel?

Čištění hrobu

Po určité době se hrob bohužel stane obětí snad veškerých přírodních živlů, co existují. Poroste na něm mech, stane se útočištěm břečťanu, bude zanesen špínou, poteče na něj míza ze stromů, bude na něj pršet, obroste plevelem, a někdy na něj bohužel nějaký necitlivý a neempatický člověk, který by na hřbitově neměl co dělat, odhodí nějaký odpadek. Proto je potřeba hrob vaší milované osoby, která už s vámi není, navštěvovat nejen kvůli nostalgii, ale také kvůli úklidu.

Plevel můžete odstranit pomocí octového roztoku.

Při čištění hrobu je velice důležité používat nejméně invazivní metody. Časté používaní chemických čisticích roztoků může vést k jeho znehodnocení. Což znamená, že naprosto nejlepším čističem je voda, a případně i mýdlo.

Pomocí vody odstraníte z hrobu napadané listí, prach a špínu. Díky mýdlu následně očistíte hrob od všech nehezkých skvrn, které tam nemají co dělat. Pamatujte si, že méně je více.

Plevel kolem hrobu

Abyste z místa odpočinku svého blízkého odstranili plevel, a zabránili růstu plísní, můžete použít ocet. Ocet se osvědčil jako opravdu dobrý pomocník. Budete jej sice muset použít vícekrát, ale pak už po plevelu nebudou památky.

Smíchejte jeden díl lihového octa a tři díly vody. Směs následně nalijte do rozprašovače a postříkejte plevel. Tento roztok je velice účinný, jelikož plevel nadobro zahubí. Pokud je odolný, budete muset tento postup párkrát opakovat. Ale za tu cenu, že hrob vašeho blízkého bude uklizený a důstojný, to zkrátka stojí.

