Podivínská znamení: Tyto ženy se chovají divně a nikdo je nechápe. Nemůžou za to

Občas se v životě potkáte s lidmi, kteří se chovají tak nějak zvláštně. Důvody jejich podivínského chování mohou být různé, velký vliv na něj má i astrologie. Prostě naše znamení zvěrokruhu ovlivňuje i to, jak působíme na ostatní. Patříte mezi nejpodivínštější znamení i vy?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Ženy ve znamení Vodnáře se často chovají divně, protože většinu osob, se kterými se baví, považují pod svou úroveň, zejména proto, že považují své IQ za vysoké. Nesnesou nudné řeči a konverzace, vyhýbají se lidem. Mohou trávit hodiny zalezlé ve svém pokoji nebo se samy v malých kavárnách zaobírají čtením knih, poslechem hudby, sledováním webových seriálů a rozšiřováním svých rozsáhlých znalostí o světě. Vodnářky mají velmi málo přátel a navazují vztahy pouze s lidmi, kteří zvládají jejich černý humor a pohotový vtip.

Některá znamení se chovají skutečně podivně. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Snílci skrz naskrz, Ryby mají zálibu pobývat ve své vlastní malé bublině. Jejich hlavy neustále překypují kreativními nápady a fantastickými příběhy. Tyto ženy se často ocitnou zcela mimo konverzace, jednoduše proto, že věci jsou v jejich hlavách mnohem barevnější a zajímavější, než ve skutečném světě. Vzhledem k tomu, že tráví tolik času sami se sebou a ne ve společnosti jiných, působí podivínsky. Ale to, že jsou trochu na hlavu, neznamená, že nemají přátele. Nemohou být lepší a zábavnější kamarádky než Ryby, pokud dokážete držet krok s jejich živou představivostí a respektovat jejich zvláštní chování.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou od přírody opravdu velmi intenzivní, a proto je pro ně obtížné najít lidi, kteří by se vyrovnali jejich ohnivým povahám. Pokud nemáte rádi odvážné a drzé ženy, je pravděpodobné, že si nebudete rozumět zejmna se Štírem. Neschopny se přizpůsobit, ženy ve Štíru většinou tráví čas samy se sebou nebo jen s úzkým okruhem přátel. Pro ty, kteří je neznají, jsou tyto ženy zvláštní a podivné. Štíři si také užívají tajemna a věří, že jejich introvertní povaha lidi přesvědčí, že je těžké je získat. A to je něco, čeho se nemohou nabažit. Toto znamení má také velké problémy s důvěrou, takže se aktivně vyhýbá přivádění nových lidí do svých životů.

Býk (21.4. - 21.5.)

Toto znamení zvěrokruhu si osvojilo schopnost vypadat jako extrovert, ale ve skutečnosti jsou svou povahou velmi introvertní. To, co dělá Býka introvertem, není jeho neschopnost socializovat se. Ve skutečnosti mají rádi párty, chodí na zábavné akce a cestují. Jenže Býk je většinou velmi svéhlavý a na všechno má vyhraněné názory. Takže když s nimi lidé nesouhlasí, rychle se vzdálí a nekomunikují. Divné, že?

To je důvod, proč je pro Býka tak těžké najít si přátele. Stručně řečeno, tyto ženy si nastavily své standardy vysoko, pokud jde o navazování přátelství. Nikdy pravděpodobně nepropadnou vašemu vzhledu, ale spíše vaší osobnosti. Když tedy nemají nikoho, kdo by odpovídal jejich náladě, mají tendenci trávit čas sami se sebou. Proto na ostatní působí přinejmenším zvláštně.

Podivínské chování předvádí i Býk nebo Štír. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak má stále rád svůj vlastní prostor. Tyto ženy se rády stýkají a poznávají nové lidi, ale ve skutečnosti by si z nich neudělali stálé přátele. Proč? Upřímně řečeno, trvá hodně času, než žena Rak někomu skutečně důvěřuje. Ženy Raci se rozhodly držet lidi v bezpečné vzdálenosti, aby se nepopálily. Není divu, že jim hodně lidí, kteří se dostali do jejich blízkosti, nerozumí a považují je za podivínské.



Zdroje: astrotalk.com, bestlifeonline.com