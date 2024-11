Je podzim, a to znamená jen jedno. Podzimní bundy. Pokud chcete něco univerzálního, v čem vám bude teplo, a zároveň se dá zkombinovat s jakýmkoliv stylem, vsaďte na tuto trendy bundu. Podívejte se.

Létu dávno odzvonilo, a podzim se pomalu, ale jistě, začíná přelévat do zimy. Alespoň to podle počasí tak vypadá. Venku je zima, občas dokonce i mráz, prší, fouká studený vítr, však to znáte. Zkrátka a dobře je venku velice nevlídno. A to znamená jen jedno.

Je potřeba se proti zimě a větru pořádně obrnit pomocí svetrů, mikin, kabátů, bund a podobně. Je zkrátka nutné ze skříně vytáhnout vše, co slouží k tomu, aby vám nebyla zima. Jenže, co když máte naplánovaný nějaký outfit, a najednou zjistíte, že se vám k němu žádný kabát ani bunda nehodí?

Youtube video o kouscích, které by ve vaší skříni na podzim neměly chybět, najdete na kanále Harry Has:

Zdroj: Youtube

Podzimní bundy

Podzim a oblečení je trochu problém. Samozřejmě musíte nějak vypadat, zároveň musíte vypadat dobře, aniž by vám byla zima. A častokrát se stane, že si obléknete svůj hezký, ale teplý model, a najednou zjistíte, že se vám k němu nehodí žádný kabát ani bunda.

Proto by to chtělo něco univerzálního, co se hodí naprosto ke všemu, a zároveň vám zajistí dostatečnou tepelnou ochranu před nepříjemným venkovním počasím. Potěšíme vás, jelikož univerzální bunda na podzim opravdu existuje.

close info s.Oliver zoom_in Bomber můžete kombinovat naprosto s čímkoliv.

Bomber je řešením pro všechny problémy spojené s módou. Je to podzimní bunda, která se hodí naprosto ke všemu. Vždy s ní budete vypadat trendy, nebude vám zima, a zároveň budete mít ve skříni naprosto univerzální kousek, do kterého se vyplatí investovat. Nejprve byly bombery označovány spíše jako letecké bundy, jelikož jejich hlavním údělem bylo chránit piloty před chladem v otevřených kokpitech. Nyní s jejich původní verzí mají méně společného, ale před chladem vás určitě ochrání.

Bombery

Největší výhodou bomberů je jejich univerzálnost. Sukně, úzké kalhoty, široké kalhoty, džíny, šaty, zkrátka vše...Hodí se úplně k čemukoliv a existují miliony barev, ze kterých můžete vybírat. Pokud však hledáte kousek, který vám bude ladit se vším, vsaďte na klasickou černou.

Můžete si vybrat i z řady materiálu, klasický bomber je nylonový, ale pokud prahnete po sofistikovanějším materiálu, můžete jej najít třeba z vlny, nebo pokud chcete působit jako rebelující motorkář, můžete jej najít i v kožené podobě. Najdete samozřejmě i bombery z džínoviny. Možnosti jsou zkrátka nekonečné a s bomberem nikdy nelze šlápnout vedle.

Zdroje: www.modivo.cz, www.lbm1911.com