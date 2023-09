Velký podzimní horoskop lásky: Koho čeká zvrat v milostném vztahu a koho štěstí?

Když se řekne podzim, většině z nás se vybaví déšť, plískanice a deprese. Ne pro každého však musí být následující měsíce smutné. Jste jistě zvědaví, co vás v tomto ročním období čeká. Podívejte se do našeho horoskopu, zda právě na vás čeká láska, zvrat, štěstí či velké zklamání.

Beran (21.3. - 20.4.)

Berany čeká chmurný podzim, bude stejný jako počasí, které nás čeká. Berani propadnou depresím a své špatné nálady si budou vylévat na svém okolí včetně svých milovaných. Nakonec si ale uvědomí, že řeší malichernosti, najdou si koníček, který je bude bavit a začnou mít konečně zase radost ze života. S úsměvem na tváři jim život půjde o poznání lépe.

Berani propadnou depresím. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci si budou potřebovat na podzim dokázat, že jsou lovci a budou jako smyslů zbavení. Samá párty, alkohol a známost na jednu noc. Několik měsíců jim to tak teď bude vyhovovat. Nemá cenu jim nic zakazovat, oni na to přijdou sami, že se takhle dlouhodobě žít nedá. V nejhorším případě dostanou od života pořádnou ťafku, která je probere.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci si můžou oddechnout, na podzim se konečně zbaví všech problémů, které je teď dlouhou dobu trápily. Budou si tak moci nějaký čas odpočinout a nabrat zase sílu do života. V poslední době totiž jen žili jako mumie bez síly a motivace. Na podzim ale přijde ten čas, kdy se na ně opět usměje štěstí a dokonce se mohou těšit i na lásku.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci by si měli dát pozor na své zdraví. Jsou neustále v zápřahu a jejich těla jim to začínají dávat znát. Raci by tak měli zvolnit a dopřát si odpočinek. Kvůli svému workoholismu totiž nemají čas se bavit a jsou tudíž sami a bez spřízněné duše. To by se však mohlo tento podzim změnit. Musí však ubrat ze svého pracovního tempa.

Rak svým workoholismem ubližuje svým blízkým. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi se můžou těšit na podzim plný nových zážitků. Toto znamení během následujících měsíců potká několik lidí, kteří jim změní život. I když si to možná neuvědomí na první dobrou, někdo, koho zanedlouho potkají, by mohl být srdcovou záležitostí. Lvům by se tak chmurný podzim změnil na nejoblíbenější roční období.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny čeká v podzimních měsících posun v současném vztahu. Pro svobodné to bude svatba a pro sezdané dítě. Jste-li tedy i vy ve znamení Panny, měli byste se mít na pozoru, velká událost je za dveřmi. Nebojte se, na oba závazky jste připraveny a uvidíte, že váš život posunou o level výš. Nové zážitky, pocity a radost ze života, to bude váš nový život.

Nesezdané Panny čeká svatba nebo žádost o ruku. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy si na podzim velmi polepší v práci. Dokáží totiž něco, na co budou všichni jejich spolupracovníci krátcí. Šplhnou si tak u vedení a povýšení a s ním spojený finanční bonus, budou na spadnutí. Váhám se tak konečně vykompenzuje jejich pracovitost, pečlivost a přesnost. Tyto tři P vkládají do všeho, co dělají a konečně to začne nést ovoce.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři se na podzim budou radovat z peněz navíc, se kterými nepočítali. Udělají si tak zaslouženou dovolenou v exotice a načerpají tak nové síly před následující zimou. Navíc se seznámí na cestách s novými lidmi, kteří vnesou do jejich života nový pohled a někdy i vzájemné souznění či lásku. Příštích pár měsíců tak bude pro Štíry přímo snových.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelce čeká na podzim velká láska. Po měsících samoty přijde spolu s padáním listí i velká love story, která by mohla nějaký ten pátek vydržet. Zpočátku bude nutné dělat kompromisy a občas i ustoupit, měli byste to ale risknout. Půjde vám o hodně. Když to ustojíte, bude už jen lépe a čekají vás příjemné měsíce plné lásky a porozumění.

Po dlouhém období samoty čeká Střelce velká láska bez ohledu na věk. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorozi zůstanou na svém. Podzim pro ně nepřinese vůbec nic nového a vše v jejich životě zůstane při starém. Jim to ale vyhovuje. Mají rádi to své jisté a vůbec netouží po žádných změnách, překvapení, ani adrenalinových situacích. Toto znamení není ani ambiciózní, není tedy proč ho k něčemu motivovat. A to ani v jiném ročním období.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Podzim bude pro Vodnáře obdobím plným změn, a to jak v pracovním, tak osobním životě. Většina změn bude naštěstí pozitivních, což se odrazí na Vodnářově pošramocené psychice a začne být sebevědomější. Toto znamení se může těšit na adrenalin, ale i když si občas sáhne na dno, bude to jen ku prospěchu a udělá ho to silnější.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby si mohou užít podzim ve znamení pohodičky. Ideálně ať se přesunou na chatu do přírody nebo přírodu alespoň co nejčastěji navštěvují. Načerpají díky tomu energii do dalších měsíců, které pro ně nebudou úplně nejšťastnější. Ať se tedy zrelaxují a odpočinou si, co nejvíce to jde. Když vydrží zlé období, vysvitne zase slunce.

