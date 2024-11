Podzim je tady a s ním i nová módní sezóna. Letos se můžete těšit na návrat několika výrazných prvků, které ovládnou ulice. Pokud se chcete cítit stylově a zároveň pohodlně, vězte, že letošní podzim bude o uvolněných střizích, přírodních materiálech a zemitých barvách.

Velkým hitem podzimu 2024 jsou metalické prvky, které se objevují na kabátech, botách i doplňcích, a dodávají outfitu jemný futuristický nádech. Návrháři také experimentují s texturami, v kurzu jsou samet, tvíd a manšestr, které nabízejí zajímavé vizuální i hmatové zážitky.

Vedle toho se vrací asymetrické střihy, které přinášejí dynamiku a originalitu i do každodenního nošení. Výsledkem je podzimní móda plná kontrastů, která umožňuje kreativní vrstvení a kombinování.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Amanda Weldon – Podzimní trendy pro rok 2024

Zdroj: Youtube

Kalhotové kostýmy

Jedním z největších hitů jsou bezpochyby vytahané kalhotové kostýmy. Tento trend se v posledních letech opět prosazuje a letos se dostal do popředí podzimních kolekcí. Návrháři se zaměřují na komfort a eleganci zároveň, což znamená, že tyto kostýmy jsou nejen moderní, ale také pohodlné. Kalhoty jsou volné, s vysokým pasem, a sako je často oversized. To vše působí ležérně, ale přitom sofistikovaně. Výhodou je, že takový outfit můžete nosit jak do práce, tak na volný čas. Pokud chcete působit ještě stylověji, zkuste kombinovat klasické neutrální barvy jako šedou, béžovou nebo tmavě hnědou, která je další velkou hvězdou podzimu.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jedním z největších hitů podzimu 2024 jsou bezpochyby vytahané kalhotové kostýmy.

Tmavě hnědá barva

Tmavě hnědá barva dominuje nejen kalhotovým kostýmům, ale celé škále oblečení a doplňků. Je to barva, která evokuje podzimní přírodu. Les, spadané listí a zemité tóny. V kombinaci s jinými přírodními odstíny jako je olivově zelená nebo krémová vytvoříte outfit, který bude působit nadčasově a elegantně. Hnědá se objevuje nejen na oblečení, ale i na botách, kabelkách, a dokonce i špercích. Letos se tedy vyplatí investovat do několika hnědých kousků, které snadno zkombinujete s čímkoliv jiným ve vašem šatníku.

Kůže

Dalším velkým hitem je kůže. A to nejen v klasické černé verzi, ale i v netradičních barvách jako je vínová, tmavě modrá nebo právě zmíněná hnědá. Kůže se objevuje na kabátech, sukních, ale i na košilích a kalhotách. Pokud máte odvahu, můžete jít do celokoženého outfitu, což je opravdu výrazný módní statement. Pro ty, kdo preferují umírněnější styl, je ideální volbou například kožená bunda nebo sukně, kterou doplníte měkkým svetrem nebo halenou. Kůže je skvělý materiál nejen proto, že působí luxusně, ale také proto, že vás udrží v teple, což je v chladných podzimních dnech k nezaplacení.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kůže se objevuje na kabátech, sukních, ale i na košilích a kalhotách. Pokud máte odvahu, můžete jít do celokoženého outfitu.

Pleteniny

Vedle kůže a vytahaných kalhotových kostýmů se letos vrací také pleteniny. Velké pletené svetry, šaty a šály vám dodají nejen pohodlí, ale také šmrnc. Pleteniny se letos nosí v oversize variantách a v zemitých barvách, které se hodí jak pro každodenní nošení, tak pro volnočasové aktivity. Velkou výhodou je jejich univerzálnost. Můžete je zkombinovat s džíny, sukní, ale i s elegantními kalhotami. A co je nejlepší, pleteniny jsou ideální pro vrstvení, takže můžete snadno přizpůsobit outfit měnícím se podzimním teplotám.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pleteniny se letos nosí v oversize variantách a v zemitých barvách, které se hodí jak pro každodenní nošení, tak pro volnočasové aktivity.

Velké kabelky

Co se týče doplňků, podzimní trendy 2024 se soustředí na praktické a zároveň stylové kousky. Vracejí se velké kabelky, do kterých se vejde vše, co potřebujete během dne. Tmavé brýle, klobouky a kožené rukavice pak podtrhnou každý podzimní look. Nezapomínejte ani na šperky, hitem jsou minimalistické kousky zlaté nebo bronzové barvy, které krásně ladí s hnědými a zemitými odstíny.

Podzimní móda roku 2024 je tedy kombinací uvolněnosti a elegance. Volné střihy, přírodní materiály a zemitá barevná paleta dělají z letošních kolekcí skvělou volbu pro každého, kdo chce vypadat stylově, aniž by musel obětovat pohodlí. Ať už si obléknete vytahaný kalhotový kostým, koženou sukni nebo pletený svetr, budete nejen v teple, ale i v módě. Nechte se inspirovat odborníky a zkuste letos něco nového, třeba tmavě hnědou kůži nebo oversized pletený kabát.

Zdroj: vogue.com