Jak si doma vyrobit krásné věnce ze šípku? Je to báječně jednoduché a zábavné tvoření!

Podzimní věnec z šípků

Šípky jsou úžasné plody, a to nejen pro zdraví, ale také do dekorací. Červená barva a typický tvar k podzimu rozhodně patří a jsou nám mnohem bližší než dnes oblíbené dýně. Se šípky se dá čarovat a není věnec jako věnec. Podívejte!

Dílna v zámeckém klubíku pro vás připravila tento videopříspěvek na výrobu šípky bohatě zdobených věnečků a dekorací.

Šípky a další podzimní plody ze zahrady i lesa

Na první pohled se zdá, že je takový věnec jen červený, ale nemusí být. Můžete přidat větvičky s dalšími plody. Krásné jsou berberisy čili dřišťály i příbuzné mahónie a cesmíny. Parádu udělají i skalníky, arónie a hlohyně.

Stačí se podívat jen kolem sebe na zahradě, požádat souseda nebo vyrazit do přírody a poohlédnout se po plodech divočejších keřů a stromů. Šišky, žaludy a bukvice jsou stejně pěkné jako koření, které je také úzce spjato s podzimem a zimou. Ruličky skořice a hvězdičky badyánu jsou sice dražší než nasbírané plody v lese, ale potěší stejně.

Pohrejte si s tvary i materiály

Nezapomeňte, že také na samotném korpusu záleží. Korpus můžete rozhodně přiznat a vytvořit jej z dalších druhů přírodních materiálů. Nejen vrbové proutí, ale také šlahouny z břečťanu, vinné révy a dalších podobných popínavých rostlin jsou krásné, stejně jako březové větvičky. Ani tvarem se nenechejte svazovat. Typický kruh můžete nahradit nejen srdcem, ale také složitější hvězdou, trojúhelníkem nebo domečkem.

Ale to určitě není všechno. Pro změnu umístěte zdobení třeba asymetricky. Na dlouhých větvičkách mohou z korpusu šípky vyčnívat daleko do stran. Nebo soustřeďte pozornost na mohutný zelený věnec z větviček, který může být spletený. Zdá se vám to náročné? Také je možné na různé kupované korpusy jednoduše šípky i další ozdoby lepit tavnou pistolí.

A co říkáte na okénko na obrázku? Jednoduchá a zcela přírodní dekorace je ozdobená jen ptáčkem, který v tomto případě není nijak kýčovitý, barevný či na první pohled plastový. A jaká je to paráda!

Zdroje: pineconecottageretreat.com, abecedazahrady.dama.cz