Nejflegmatičtější znamení zvěrokruhu. Těmto mužům je všechno jedno. Máte ho doma

Bývá pomalejší a nic ho nevyvede z míry. Zdá se, že je mu všechno jedno, ale spíš než negativní, bývá přehnaně optimistický. I tak by se dal označit flegmatik. Někdy je jeho apatie až nepříjemná. Máte takového pohodlného muže doma? Možná patří mezi některá z těchto znamení zvěrokruhu.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zdá se, že ho téměř nic nevyvede z jeho duševního klidu. Střelec je pánem svých vlastních prostorů a časů, ale nemyslete si, že je necitlivý, právě naopak. Ale je to takový hippie, jen málo věcí ho dokáže překvapit, alespoň zdánlivě. Pokud se stane, že je něčím šokován nebo zaskočen, v žádném případě to nedá najevo. Zpracuje si tyto emoce ve svém nitru a navenek vystupuje jako apatická osobnost.

Muž Ryby bývá často ve svém fantazijním světě. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

O tomhle vodním znamení je všeobecně známo, že velmi často a rádo utíká do svého fantazijního světa, ze kterého se jen nerado vrací zpátky do reality. Muži narození v tomto znamení jsou citliví snílci, tiší kliďasové, které okolní svět příliš nezajímá, a proto je také nevyvede z míry. Někdy je jejich přístup pro druhé frustrující, je však pravda, že Ryby jsou takto šťastné.

Panna (23.8. - 22.9.)

Muži, kteří se narodili ve znamení Panny, mívají většinou všechno pod kontrolou - práci, vztahy, peníze, takže je nic nemůže rozhodit. Někdy se zdá, že snad i vědí, co se stane v příštím okamžiku, zítra nebo za měsíc. Mají navíc dokonalé sebeovládání, rozhodí je málokdo a máloco. Flegmatické chování je pro ně typické, ale opět to není chování nepříjemné, spíše jen chladné a bez velkých emocí.

Lev (23.7. - 22.8.)

Muži narození ve znamení Lva jsou typickými flegmatiky. Umí si prostě počkat na to nejlepší a dokáží čekat hodně dlouho. Navíc nechávají čekat i ostatní. Lva uvidíte málokdy spěchat, i když už má zpoždění a ostatní by šíleli, on zůstane v klidu. Je mu to jedno. Rád se povaluje, odpočívá, vyhřívá se na slunci. Příliš mu také nezáleží na tom, co si o něm ostatní myslí. Jeho flegmatičnost však často zraňuje jeho partnera, protože bývají apatičtí k pocitům a potřebám druhých.



Zdroje: www.giornal.it, www.horoskopy-online.cz