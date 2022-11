Kompletní přehled, jak se starat o vánoční hvězdu krok za krokem: Pozor na chyby

Stejně neodmyslitelně jako ozdobený stromeček patří k nejkrácnějším svátkům roku i vánoční hvězda. Jak se o ni správně starat?

Botanicky je to pryšec nádherný, obchodně se jí však říká poinsettie. Už od listopadu zaplaví květinářství v nejrůznějších barvách i velikostech a doma okamžitě vykouzlí slavnostní atmosféru. Zkuste je letos nechat zavěšené v prostoru, ozdobit jimi stůl nebo je rovnou darovat. To všechno se stylovým květináčem, navíc vyrobeným za hubičku – z nepotřebné plechovky.

Jak zalévat poinsettie

Abyste se z vánoční hvězdy těšili co nejdéle, dopřejte jí světlé a teplé stanoviště chráněné před průvanem a řiďte se šesti základními tipy pro správnou zálivku od odborníků z projektu Stars for Europe.

Zalévejte vodou pokojové teploty

Poinsettie nemá ráda studenou vodu ani studený vzduch. Vodu v konvičce nechte odstát.

Lepší je měkká voda

Ideální je voda dešťová, která je přirozeně měkká (má nízký obsah vápníku). Pokud ji nemáte jak nachytat, můžete vodu z kohoutku převařit nebo nechat alespoň den odstát, případně použít vodní filtr.

Až když je substrát suchý

Poinsettie mnohem lépe snášejí krátkodobě sušší substrát, než když stojí delší dobu ve vodě. Zalévejte proto, až když začíná substrát vysychat – to zjistíte tak, že do něj zaboříte prst a zkontrolujete, zda je suchý i v hloubce dvou centimetrů. Dejte však pozor, aby nevyschl natolik, že by se začal na dotek drolit.

Pravidelná, ale mírná

Rostlina v květináči o průměru 13 cm bude na jedno zalití potřebovat asi 100 ml vody – to je přibližně sklenka na šampaňské. Rostlinám v menších květináčích bude stačit i polovina. Větší poinsettie a rostliny v přetopených místnostech zavlažujte každé dva až tři dny.

Pryč s přebytečnou vodou

Asi 15 minut po zálivce vylijte z podmisky přebytečnou vodu. Můžete zalévat i spodem, poinsettie si vezme tolik vláhy, kolik potřebuje.

Místo zalévání ponořit

Pokud chcete zalévat jen jednou týdně, květináč s drenážními otvory zcela ponořte do nádoby s odstátou vodou a počkejte, dokud k hladině nepřestanou stoupat vzduchové bubliny. Pak květináč vyjměte a nechte asi 15 minut okapat.

Něžná jmenovka

Něžná jmenovka

Originální jmenovky vyrobíte za pár minut dokonce i pro větší společnost. Květinu, která označí jejich místo u stolu, si navíc můžou hosté po večeři odnést domů.

Krok za krokem

Krok za krokem

Připravte si očištěnou plechovku, tavnou pistoli, obyčejné dřevěné kolíčky na prádlo a fixu. Kolíčky postupně oblepujte po obvodu plechovky. Jméno napište nejlépe lihovou fixou.

Dekorace ve vzduchu

Dekorace ve vzduchu

Levitující květináčky můžete polepit třeba přízí, kouskem látky nebo kartonem. Nejlépe vypadají zavěšené ve skupině.

Krok za krokem

Krok za krokem

Potřebujete plechovku, provázek, přízi, tavnou pistoli a šroubovák. U horního okraje provrtejte otvory a protáhněte provázek. Rozpalte tavnou pistoli a odspodu naneste lepidlo. Přízí postupně omotávejte plechovku, lepte podle potřeby. Na přízi můžete ještě nalepit ozdobu, třeba stříbrnou hvězdičku. Do květináče vložte malou pointsetii a dekorace je hotová.

Kvetoucí pozornost

Kvetoucí pozornost

Proč květinu nepoužít jako dárek? Kdykoli jindy během roku to přece děláte s oblibou, i o Vánocích to tedy může být milá pozornost pro někoho, na kom vám záleží. Obal ozdobte dle vlastních preferencí – a toho, co se líbí obdarovnému.

Krok za krokem

Krok za krokem

Připravte si vroubkovaný karton, plechovku, tavnou pistoli, stuhu a ozdoby. Naneste lepidlo, chvilku počkejte (aby neprosáklo) a přilepte karton. Plechovku obtočte stuhou, přilepte ji a pak přivažte třeba větvičku chvojí. Přilepte další ozdoby, do květináče vložte hvězdu a můžete jít přát.

Titulka Receptář – Speciál Vánoce

