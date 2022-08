Pokojovky podle horoskopu: Které rostliny v bytě nesmí chybět vašemu znamení?

Každý majitel bytu by v něm měl mít takové rostliny, které mu přinášejí prospěch. V jejich přítomnosti se pak bude cítit zdravý, svěží, spokojený a šťastný. Každému znamení zvěrokruhu náleží určitá pokojovka, která je určena přesně pro něj. Jaká je ta vaše?

Jaké máte v bytě květiny? Zdá se vám, že vám hynou a nepřináší radost? Pak možná máte doma takové pokojovky, které se k vám nehodí a nesouzníte s nimi. Z následujícího horoskopu se dozvíte, jaká zeleň by vám neměla v domácnosti chybět podle vašeho znamení zvěrokruhu!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou na orchideje. Těch existuje více než patnáct tisíc druhů, proto si vybere opravdu každý. Jsou považovány za královny mezi květinami, což sedí i k povaze Beranů. Díky svému vzhledu a barvě orchidej vždy upoutá pozornost, ať už se vyskytuje v bytě kdekoliv. Navíc je můžete sladit s jakýmkoliv stylem interiéru. Orchideje dejte do polostínu, jelikož příliš mnoho světla by jim mohlo uškodit. I Beranovi by neuškodilo občas zůstat v polostínu a nebýt za každou cenu vidět a slyšet. Ne každý má neustále na jeho myšlenky náladu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Monstera je ta pravá pro Lvy. Stejně jako toto zvíře miluje exotiku a dálky. Naleznete ji v pralesích, kde roste jako liána, která se obtáčí kolem stromů. Tato květina ocení, když jí občas otřete listy vlhkou houbičkou. Jinak není náročná na zálivku a stačí ji zalít jednou týdně. Letní vysoké teploty jí vůbec nevadí.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Juka je podobná palmě, nepopleťte si to tedy, palma totiž pro Střelce vhodná není. Ale juka ano! Díky svým exotickým listům a poutavému vzhledu je v bytech velmi oblíbená. Hlavně tedy, pokud máte dostatečně velké místnosti. Působí totiž robustně. Lze ji pěstovat i celoročně na zahradě. Stačí ji zalévat jednou za dva týdny.

Býk

21. 4. až 21. 5.

U Býků je velmi oblíbená Pilea s originálním tvarem listů. Býci mají nevšednost rádi, proto se obklopují i takovými rostlinami. Díky této rostlince budete mít pestro a zeleno v bytě po celý rok. Dařit se jí bude v polostínu i na sluníčku, nesmí ho ale být příliš mnoho. Pokud ji správně zazimujete, potěší vás i květy. Pilea nemá problém přezimovat ani v zimní zahradě.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Brazilská kráska kalátea je určena pro Panny. Má nádherné kresby na listech, což estetické Panny ocení. Navíc přináší do domu pohodu, klid a souznění, což Panny potřebují. Skvěle vynikne ve stylu Boho, ke kterému toto znamení inklinuje. Důležité je pravidelné rosení listů. Nikdy ji nevystavujte přímému slunci, mohlo by jí popálit listy.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorohův byt zkrášlí jedině fíkus. Je velmi nenáročný, ale vděčný. Většinou jde o vysokou rostlinu, která zpříjemní obývací pokoj či jiný velký prostor. Ideální je v kombinaci s retro stylem, protože, jak jistě víte, v devadesátkách měl doma fíkus snad každý. Nyní se vrací do módy a Kozorohům vysloveně svědčí.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Nádherný hvězdník s majestátnými květy nadchne Blížence. Nejčastěji kvete od ledna do dubna a daří se mu na světlém místě. Zemina v květináči nesmí nikdy vyschnout, tudíž ho pravidelně zalévejte. Hvězdník rozzáří svými květy nejen celý byt, ale také Blížencovu tvář, protože mu vykouzlí úsměv na rtech.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy na pěstování květinek, bylinek či jiných rostlin příliš nejsou, proto jsou pro ně ideální kaktusy. Ty patří mezi nejoblíbenější pokojové rostliny právě pro svou nenáročnost. Kaktusy mají nejrůznější tvary, barvy i velikosti. Je jen na vás, který si pořídíte, prospěšně na vás totiž působí všechny druhy a vašemu interiéru budou slušet. Jsou zvyklé na sucho, tudíž se nic nestane, pokud je zapomenete zalít.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Zamiokulkas je krásná a nenáročná pokojovka, která je robustní a stále zelená. Udělá tedy s vaším bytem divy. Působí uklidňujícím dojmem a Vodnáři se tak na něj dokáží dívat hodinu. Rychle roste a může dosahovat až padesáti centimetrů. Daří se mu v polostínu a přímé světlo by mohlo jeho listy spálit.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by měli vsadit na Aloe vera. Využijí ji i při léčbě nejrůznějších popálenin, či úrazů, které vyžadují urychlit hojení. Navíc ji NASA označila za nejúspěšnějšího bojovníka proti špatnému vzduchu. Raci jsou navíc často astmatici a alergici, s čímž jim tato rostlinka také pomůže. Má schopnost uvolňovat kyslík přes noc, hodí se tak i do ložnice.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Tchýnin jazyk není sice extra krasavec, ale celou noc vypouští kyslík, tudíž se hodí do interiérů, kde se chcete pořádně nadechnout. A velký prostor mají rádi právě Štíři, pro které je tchýnin jazyk dokonalý. Odfiltrovává toxiny a přijímá oxid uhličitý. Pořiďte si ho tedy místo čističky vzduchu.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby nemají čas se příliš o květiny starat, je tedy pro ně ideální lopatkovec. Ten snese i tmavý kout a nezkušenou péči. Má ale pěkné bílé květy, které ovšem nevoní a to Rybám vyhovuje. Nesnesou totiž vůni květin. Lopatkovec také čistí vzduch a odstraňuje toxiny. Dále zvyšuje vlhkost vzduchu v místnosti.

