Nejvíce pokrytecká znamení: Tyto ženy se usmívají do očí a za zády vás pomluví

Možná jste se s takovými lidmi už setkali. Tváří se na vás jako nejlepší přátelé, usmívají se, ale za zády vás pomluví. Bohužel takoví pokrytci se mezi námi nacházejí a někdy není snadné je odhalit. Velkou roli v tom hraje astrologie a znamení zvěrokruhu. Která jsou ta nejvíce pokrytecká?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou známí svou družností a láskou ke komunikaci. Už se snad zvědaví narodili, a tak se velmi rádi zapojují do nejrůznějších diskuzí a rozhovorů. Nejsou úmyslně zlomyslní, ale často se nechají pod vlivem vzrušení z mluvení svést k drbům a pomluvám. Málokdy si uvědomují, jaký dopad mohou jejich slova na druhé mít. Velmi často tak ublíží a nezajímá je, jak se druzí cítí.

Blíženci mají rádi společnost, ale často se nechají svést k pomluvám. Konfrontace je pak náročná. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé narození v Panně jsou přehnaně kritičtí. Jejich perfekcionismus a neustálé vnímání detailů s přehnanou kritičností je často vede na scestí pokrytectví. Někdy raději dotyčného pomluví, než aby mu to řekli upřímně do očí. Neustále pozorují a hodnotí osoby, irituje je jejich nedokonalost a chyby, kterých se dopouštějí. Často se stanou součástí nepěkných a škodlivých klepů, jen aby zjistili potřebné informace k vyřešení problému. Nechávají se strhnout ostatními a dokáží i ošklivě pomluvit.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je emoční pozorovatel, je velmi citlivý a má silně vyvinutou intuici. Často se zajímá o druhé ve snaze jim pomoci, ale někdy to s tou péčí přehání. Myslí to dobře, ale většinou se vše obrátí v jeho neprospěch. Sdílí informace o lidech s jinými lidmi, což si někteří vykládají za pomluvy. Aby pak dotyčnému neublížil, raději lže a pokrytectví je na světě. Do svých lží se také zamotává a neví, jak z nich ven. Není proto divu, že ho ostatní považují za nedůvěryhodného a drží si ho dál od těla.

Rak pozoruje, chce pomoci, ale zvrtne se to k pokrytectví. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Intenzivní a vášniví Štíři jsou neskutečně zvědaví a jejich touha neustále odhalovat nějaké pravdy a skrytá tajemství je často zavede k pomluvám. Rádi se šťourají v soukromí druhých, aby poznali, koho mají před sebou. S těmi, komu důvěřují, se pak o dané informace rádi dělí a často neznají hranice. Rozvášní se natolik, že přestanou respektovat soukromí druhých a sdílejí bez povolení i citlivé informace.

