Potřebujete novou a stylovou poličku? Nemusíte si ji draze kupovat. Můžete ji lehce vyrobit z odpadků. Stačí na to využít recyklované nápojové krabice. Možná to nezní lákavě, ale budete se divit.

Pokud do vašeho domova potřebujete novou poličku, ale nechce se vám ji kupovat, je tu i ekonomičtější a ekologičtější možnost. Můžete si poličku vyrobit z pohodlí vašeho domova. Co k tomu potřebujete?

Odpadky. Možná to nezní příliš lákavě, ale i z odpadků, jako jsou například nápojové kartony, si můžete vyrobit originální kousek do vašeho příbytku. A není to vůbec složité.

Video, jak si doma vyrobit poličku z kartonu, najdete na Youtube kanále kikomoda:

Zdroj: Youtube

Polička z nápojových kartonů

Nápojové krabice nejsou lehké na recyklaci. Avšak existují desky jménem Packwall. Ty jsou složeny právě z různých složek, které pocházejí z kartonových krabic. Což znamená, že desky jsou v podstatě z recyklovaného kartonu. Jsou tudíž ekologickou náhražkou například dřevovláknitých či sádrovláknitých desek.

close info Balakryl zoom_in Desku Packwall rozdělte na 2 stejně velké rovnoramenné trojúhelníky a policové desky.

Packwall se dá velice lehce řezat, takže si při jeho řezání vystačíte i s normální stolní či okružní pilou. Z desky Packwall si tedy nařežte 2 symetrické rovnoramenné trojúhelníky a několik policových desek. Ty nařežte tak, aby velikostně odpovídaly zvětšujícímu se rovnoramennému trojúhelníku. Oba trojúhelníky poté spojujte v zrcadlovém formátu pod pravým úhlem.

Stylová police z Packwallu

Jakmile budete mít všechny díly vyřezané, polici si nejprve sestavte nanečisto. Pokud vše sedí, můžete se vrhnout na připojování dílů pomocí konfirmátů. Otvory pro tento typ šroubů vyvrtejte pomocí akuvrtačky.

Mělo by vám to jít jako po másle, jelikož do Packwallu se vrtá velmi snadno. Police s regály pak spojte dohromady. Pokud se vám nelíbí původní barva Packwallu, můžete ji před spojením přemalovat, jak je vám libo.

Ideální je použít univerzální barvu. A máte hotovo. Nyní jen počkejte, až barva pořádně zaschne, a můžete vše pomocí konfirmátů spojit dohromady. Nyní máte naprosto novou ekonomickou a ekologickou poličku, kterou jste si sami lehce vyrobili. A všichni sousedé vám ji budou závidět.

Zdroje: www.packwall.cz, www.agrozet.cz