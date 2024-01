close info Profimedia

31. 1. 2024

Zapomeňte na nudné a předvídatelné výtvory z obchodů. Co když takový dekorativní polštář může být vyjádřením vaší duše a zároveň způsobem, jak recyklovat to, co už nenosíte? Tady jde o unikátnost, o to, jak z běžného trička nebo vybledlé košile můžete vytvořit něco, co bude součástí vašeho příběhu.

Každý kus oblečení u vás ve skříni má v sobě zabudovanou historii – první rande, koncert nebo letní festival. A teď může tato vzpomínka ozdobit váš domov. Tvoření polštářů z oblečení je jako vyprávění příběhů skrze látku. Je to šance vyjádřit se, být kreativní a zároveň učinit něco pro naši Zemi. Vezměte jehlu a nit a ponořte se do příběhu, který si sami napíšete, a který bude každý den zdobit vaše obydlí.



Návod na ušití nahřívací polštářku najdete na YT kanále Živé střihy: Zdroj: Youtube Jak začít s výrobou polštářů z oblečení? Než se pustíme do šití, vybíráme oblečení, které už nenosíme. Možná najdete v skříni košili, kterou jste dostali od blízké osoby, nebo staré džíny, ve kterých jste prožili nesčetné dobrodružství. Každý kus oblečení může být začátkem něčeho nového. Polštář s růžemi – romantika z vyřazeného trička Začněme s polštářem s růžemi, který připomíná rozkvetlou zahradu. Zvolte tričko s hezkým vzorem nebo jednobarevné, které máte ve skříni, ale víte, že už ho vezmete maximálně na doma. Růže vytvoříte tak, že látku natáčíte a šijete do spirály, až vznikne květina. Přišijte růže na obdélníkový kus látky a máte krásný, romantický polštář. close info Profimedia zoom_in Růže vytvoříte tak, že látku natáčíte a šijete do spirály. Džínová klasika Zapomeňte na obvyklý příběh o tom, jak staré džíny skončí v tmavém koutě skříně nebo v nejhorším případě ve sběrném dvoru. Naše džíny mají za sebou příběhy – od odřených kolen po vybledlé stehno, které svědčí o dobrodružných výletech, letní dovolené a nezapomenutelných nočních párty. A teď mají šanci na další kapitolu v podobě unikátního polštáře, který bude každodenně připomínat, že věci kolem nás mají mnohem větší hodnotu, než bychom na první pohled odhadovali.



Využijte kapsy z džínů jako praktické úložiště pro dálkové ovladače nebo časopisy. Přidejte aplikace, nášivky nebo třeba ručně vyšívané motivy, které připomenou místa a zážitky spojené s džíny. close info Profimedia zoom_in Využijte kapsy z džínů jako praktické úložiště pro dálkové ovladače. Motýlkový polštář Vezměme si příklad vyšitého motýla na polštáři jako dokonalé metafory pro transformaci. Staré oblečení se transformuje, podobně jako housenka v motýla, v něco nového a krásného. A ruku na srdce, má něco větší šarm než detailně vyšitý motiv, který dodá polštáři osobitý charakter? close info Profimedia zoom_in Detailně vyšitý motiv dodá polštáři osobitý charakter. Polštář z košile – vzpomínka, která hřeje Polštář z košile je jako objetí od starého přítele. Vyberte košili, která má pro vás význam, a použijte ji celou – včetně knoflíků, které mohou sloužit jako zajímavý designový prvek. Polštář tak může být nejen hezký, ale i funkční, s možností odnímatelného potahu. close info Profimedia zoom_in Polštář z košile je jako objetí od starého přítele. Polštář s třásněmi – hravý a stylový Třásně přidají vašemu polštáři hravost a texturu. Vezměte starý svetr nebo šátek a vystřihněte proužky látky, které pak přišijete po obvodu polštáře. Vznikne tak originální a moderní kousek, který oživí každý pokoj. close info Profimedia zoom_in Třásně přidají vašemu polštáři hravost a texturu.



tag Džíny Košile Oblečení Polštář Růže

