Povahy žen podle znamení: Kompletní přehled. Jste dračice, nebo krotký beránek?

Každá žena má jinou povahu a temperament. Spojuje je však jedno - znamení zvěrokruhu, která mohou ovlivnit jejich chování. Jakou máte povahu podle vašeho znamení zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženám v Beranu vládne Mars, planeta energie, vášně a agrese. Tyto ženy jsou známé svou ohnivou a impulzivní povahou. Pokud věci nejdou podle jejich představ, jsou podrážděné a dají to najevo. Umí vyjádřit svůj hněv nebo frustraci. Bývají soutěživé, chtějí vítězit, když jsou ohrožené, očekávejte výbuchy vzteku. Jejich nálada se však může rozplynout stejně rychle, jak se objeví.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býkům vládne planeta lásky a krásy - Venuše. Milují luxus, pohodlí a mohou začít pěkně vyvádět, když jejich prostředí neodpovídá jejich standardům. Tyto ženy bývají pěkně tvrdohlavé a nepružné, což vede ke konfliktům s ostatními.

Berani i Býci dokáží pěkně vyvádět a křičet. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Zrozenkyně v Blížencích jsou velmi přizpůsobivé a pokud se někdy rozčílí, tak je to skutečně jen na chvilku. Vládne jim Merkur, planeta komunikace a intelektu, jsou tedy velmi pohotové. Někdy bývají náladové, a to když se cítí znuděny nebo když je někdo zažene do kouta. Někdy jsou i sarkastické, což může vyvolat konflikty.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženám narozeným ve znamení Raka vládne Měsíc - planeta emocí a intuice. Je známé, že tyto ženy jsou velmi citlivé, ovládají je emoce. Trpí změnami nálad, nikdy nevíte, jak se zachovají. Jsou také velice soucitné.

Rak trpí změnami nálad Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Všem Lvicím vládne ohnivé Slunce, planeta sebevyjádření a kreativity. Ke svému životu potřebují pozornost a obdiv. Když je nemají, začnou vyvádět. Dokáží být pěkně dramatické, přehnaně reagují na drobnosti a všechno si moc berou. Jsou však také velkorysé a srdečné, jejich dramatické výstupy trvají většinou jen chvíli.

Panna (23.8. - 22.9.)

O ženy narozené v Panně se stará Merkur, planeta komunikace a intelektu. Bývají analytické, praktické, klidné, orientované na detaily. Někdy jsou přehnaně kritické, málokdy se rozčílí, své emoce drží na uzdě.

Své emoce drží na uzdě. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Vahám vládne Venuše, jsou plné harmonie a rovnováhy, jsou diplomatické a okouzlující. V jejich případě nečekejte příliš divoký temperament. Mají tendenci vyhýbat se konfliktům, někdy však mohou být nerozhodné.

Štír (24.10. - 22.11.)

Ženám ve Štíru vládne planeta Mars, planeta transformace a síly. Když se cítí ukřivděné, projeví se jejich intenzivní emoce v podobě vzteku. Mohou být také majetnické a žárlivé, často i pomstychtivé, což často vede k výbuchům hněvu. Jsou to dračice, které si libují v zášti a tajnůstkářství.

Štírky jsou žárlivé. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Jupiter, planeta expanze a optimismu, vládne všem ženám narozeným ve Střelci. Milují dobrodružství a svobodu, když jsou omezovány, cítí se v pasti. To pak dokážou být hodně přímočaré a upřímné. Tyto ženy jsou však většinou optimistické a veselé.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Saturn, planeta disciplíny a odpovědnosti, vládne všem ženám narozeným ve znamení Kozoroha. Díky své tvrdé a praktické povaze mohou někdy působit chladně a bez emocí. Jakmile však cítí, že je jejich autorita nebo pověst ohrožena, rozzlobí se a mohou být pěkně tvrdohlavé a neústupné. To je však málokdy, většinou své emoce drží pod kontrolou.

Kozorožky se rozzlobí málokdy. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářkám vládne také Saturn, v jejich případě má však vliv na inovace a změny. Tyto ženy jsou nezávislé, nekonvenční, ale také tvrdohlavé a nepružné. Když cítí, že je jejich svoboda v ohrožení, mohou být pěkně vzpurné. Dokážou být také dost hádavé.

Ryby jsou zasněné. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ženám v Rybách vládne Jupiter, planeta vědění. Bývají citlivé, kreativní a intuitivní. Jsou klidné, zasněné, žijící ve svém světě, což však vyvolává změny nálad a emoční výbuchy. Naštěstí jen občas. Když se Ryby cítí přemožené nebo nepochopené, stahují se do sebe, za vteřinu se však mohou rozzlobit. Jejich emoce jsou nepředvídatelné.



Zdroje: www.prozeny.cz, astrotalk.com