Přesně tak. Povánoční slevy jsou bezva, určitě se jich hodí využít, ale! Kolikrát za rok jste se už při podobných slevách nechali nachytat? Jak využít povánočních slev bez zbytečného zklamání? Tipy prozradila expertka v oboru.

Stylové kousky najdete i v povánočních slevách

Britskému deníku prozradila své tipy odbornice na módu a stylistka Miranda Holderová, která radí v oblékání i celebritám a různým významným osobnostem ve Spojeném království. Ač její rady nepředstavují převrat v nakupování módy, určitě se hodí její typy neopomenout. Má totiž pravdu!

Miranda Holderová vás v tomto příspěvku na svém YouTube kanálu naučí, jak se oblékat po vzoru Kate Middletonové. Elegantní princezna z Walesu je vždy tip ťop, přirozená a nadčasová.

Zdroj: Youtube

Povánoční slevy aneb čím se řídit při nákupech

At už budete nakupovat online nebo v kamenných prodejnách, měli byste vědět, co vám v šatníku opravdu chybí. Vydat se do obchodu na blind jen tak je určitě možné, ale také kontraproduktivní. Ušetříte jen tehdy, pokud si koupíte to, co potřebujete a budete nosit.

V každém případě byste měli vědět, které střihy a délky jsou ty lepší pro vás. Určitě si uvědomujete, které oblečení vám lichotí a které ani omylem. Doba skiny džínů už je ta tam, ale stále jsou tu různě vysoké pasy, délky a šířky kalhot. Velmi záleží také na materiálu. Jeho pružnost, splývavost či naopak jak moc trčí hraje velkou roli. Pokud se v textiliích nevyznáte, nakupujte raději v obchodech, kde si můžete oblečení ohmatat a vyzkoušet před zrcadlem.

Ideálně byste měli znát také svoji paletu barev, a to nejen neutrální barvy, na kterých se zakládá váš šatník, ale také ty, které vám lichotí. I lajk si může před zrcadlem všimnout, zdali je hořčicová žlutá tou pravou barvou, kdy vynikne vaše tvář a pleť má zdravý odstín nebo je lichotivější některá ze studených barev. Jednoduše - barevná typologie není žert ani okultní věda, ale způsob, jak právě definovat ideální barevnou paletu každému individuálně.

Je sleva skutečně slevou?

Nevíte si rady? Inspirujte se různými sety oblečení, které jsou stejně barevně laděné. Kombinace různých kusů garderóby bude snadné vytvořit a budou také vždy sladěné. Navíc budete potřebovat jen minimum kusů oblečení. V takovém případě můžete do jednotlivých kousků investovat víc peněz. Podobné sety najdete online pro různé barvy, roční období, ale také pro muže nebo děti. Nechte si poradit, když tápete. Nic na tom není

V každém případě se také ujistěte, že sleva je opravdu slevou čili kolik stojí takové výrobky obvykle, zda podobný kousek neprodávají jinde levněji a v neposlední řadě, že se vám oděv opravdu líbí.

Využít šance a neprohloupit! Co na tom, že je všechno levnější, když to nepotřebujete, barva je nelichotivá nebo stejně tak i střih! Dejte si pozor na to, co nakupujete. V každém případě si ověřte svoji velikost a kupujte jen tu správnou. V případě nákupů online se ujistěte, kolik dnů máte na vrácení a za jakých podmínek. Ne všechny typy oděvů jsou vratné.

Zdroje: express.co.uk, zeny.iprima.cz