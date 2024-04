close info Profimedia / Profimedia

Duha je rozhodně zajímavý úkaz, který nám čas od času dá i zapomenout na dění okolo. Když se povede, je opravdu krásná. Pohled do krajiny, kde se často ještě honí bouřkové mraky se slunečním svitem, prostě stojí za to nepropásnout. Víte, co všechno se o duze říká a jaké předpovídá počasí?

Není duhy bez deště Je vzácná, ale každý ji už viděl. Je to také symbol, námět různých příběhů a nesmrtelný vzor šifonových sukýnek malých děvčátek či paleta jednorožců a jiných pohádkových bytostí. Namalovat ji umí i malé dítě, ale víte, proč ji vidíme právě takovou? Nejen duhu, ale i spoustu pojmů a jevů kolem ní vám vysvětlí autor příspěvku z YouTube kanálu „Dobré vědět“. Zdroj: Youtube Duhu vždy obdivovaly národy po celém světě Teď už víte, jak duha vzniká, ale co se o ní říká? To raději žádnému vědátorovi nepovídejte, protože na toto žádné vědění nestačí. Jsou to pověry, mýty a báchorky, které jsou někdy ale velmi zajímavé. Jedním z nejznámějších mezinárodních pověr o duze je ta o ukrytém hrnci plném zlaťáků. Bohužel, pokud jste dávali pozor při výkladu v příspěvku, tak víte, že duha nemá konec a vždy ji uvidíte jen jako oblouk před sebou. Tato báchorka pochází původně z Irska a provází jí také šotek, který ví, kde poklad hledat. Také v zemích východní Evropy se mělo za to, že na konci duhy čeká zlato, ale měl by ho najít jen do naha svlečený člověk. Ve slovanských a skandinávských mýtech byste mohli také narazit na to, že duha je mostem mezi světy mrtvých a živých, což je i myšlenka, která se rozšířila. Například v anglicky mluvících zemích se dodnes běžně říká, že zesnulý překročil po duhovém mostě na druhou stranu. Velmi často se tak mluví o úmrtí domácích mazlíčků. Zatímco v nám bližších kulturách je duha spíš spojovaná s pozitivními věcmi a událostmi, Japoncům prý od pradávna připomínala hada, a to značilo naopak smůlu. Číňané viděli v duze draka, s jehož pomocí mohli posílat zprávy mezi světem živých a mrtvých. Indové zase vidí duhu jako luk, kterým bůh Indra vystřeluje šípy v podobě blesků. Amazoňané se obávají toho, že duha přinese jejich ženám potrat. Ale Keltové naopak věřili, že duha je znamením plodnosti a mělo se za to, že ideální je pokusit se o děťátko přímo pod duhou. Duha má také své místo v bibli. Nejoblíbenější jsou zkazky o dvou duhách, jelikož ta první je podle biblického pojetí hmotná a druhá duha duchovní. Tyto dvě duhy jsou rozhodně dobrým znamením, značí nový začátek a růst, a prý také štěstí a bohatství. Duha při pohřbu je prý také znamením pro truchlící, že je zesnulý již v dobrých rukách na nebesích. A co se skrývá ve snářích pod heslem „duhu ve snu viděti“? Ztrácející se duha značí zánik, ale pouhý pohled na duhu představuje brzké vyřízení osobních záležitostí či úlevu v nemoci. I když jiný výklad zas tvrdí, že vidět duhu znamená dělat někomu návrhy. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Už jste někdy hledali poklad na konci duhy? Duha a předpověď počasí U nás se zažily také pranostiky nebo lidová moudra, která snad mají trochu realističtější základ. Platí to i v případě duhy? To těžko! Říká se, že pokud je duha plochá nebo velmi světlá či je u ní duha druhá, bude opět znovu brzy pršet. Pokud sahá jedním koncem do vody, pak bude pršet opravdu dlouho. Bohužel duha počasí doopravdy nepředvídá, ale je jevem, který díky deštivo slunečnému počasí vzniká. Proto spíš než jak bude můžete pohledem na duhu potvrdit jak bylo. Na Slovensku se říkalo, že když je nejširší pás žlutý, bude hodně sena čili sucho, když zelený tak trávy a tedy deštivo. Při širokém červeném pásu se čekala válka a tedy i bída v zemi. Související články close Hobby Hned si dejte bobkový list do kapsy a uvidíte, co se stane video close Hobby Koření, které nad dveře věší jen chytré hospodyňky. Udělejte to také, vyplatí se to video Zdroje: psycholog-gorzow.com, ludovakultura.sk, checkmydream.com

