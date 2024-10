I když se mluví o změnách i v roce 2024 mají stále pětašedesátníci a starší řidiči povinnost podstoupit v konkrétních intervalech testy způsobilosti k řízení. Pro mnohé řidiče je tato informace stále novinkou. Zanedbání se ale může vymstít.

Pětašedesátníci musejí na kontrolu!

Zaskočila vás informace o nutnosti vykonat zdravotní prohlídku k potvrzení řidičské způsobilosti? Platí pro všechny řidiče, kteří dovršili 65. let věku. I kdy se hovoří o posunutí hranice až na 70 let a v souvislosti s tím také o digitalizaci systému zdravotní způsobilosti, nic z toho zatím neplatí a není k dispozici. Digitalizace se snad dočkáme za dva roky, o změně vyhlášky a posunutí věkové hranice se také zatím pouze spekuluje.

Zdá se vám to nefér, protože se přece dobře ví, že především mladí nezkušení řidiči mohou za značnou část nehod na českých silnicích? Ano, je pravdou, že řidiči do 24 let jsou nerizikovější skupinou.

Nicméně řidiči od pětašedesáti let a dál jsou sice opatrnější a připadá na ně menší počet nehod, ale zato jde často o nehody velmi závažné. Ty jsou zapříčiněné především horšími kognitivními schopnostmi a reakční dobou, což je jednoznačně zjistitelné právě zdravotní prohlídkou.

Uvědomme si také, že díky zdravotní péči a všeobecnému zlepšení životních podmínek se obyvatelstvo, a tak i řidiči dožívají vyššího věku a skupina starších řidičů se tak neustále zvětšuje. V ČR je zhruba 1,5 milionů řidičů, kteří musejí tyto testy vykonávat, a navíc roste skupina těch, kteří stále řídí a jsou starší 80 let. Je také docela jisté, že vzdát se řízení chce jen málokdo a odhadnout svůj stav neumí správně ani lidé v mladém či středním věku.

Povinnost, na kterou si řidiči neradi zvykají

Co se týče zdravotní prohlídky pro řidiče starší 65 let, nejde o novinku, přesto jsou řidiči často zaskočení. Problém nastává nejen při policejní kontrole ale i v případě nehody.

Vezměme to ale od začátku. Na pravidelnou prohlídku k uznání způsobilosti k řízení motorových vozidel s může dostavit každý již 6 měsíců před 65. narozeninami, ale nejpozději v den dovršení pětašedesátin.

Následně opět před či v den 68. narozenin a pak už pravidelně každé dva roky. I když se může zdát, že senioři neohrožují provoz na silnicích, je jisté, že zdravotní stav se s přibývajícím věkem nelepší a mnohá chronická onemocnění mohou významně zhoršit schopnost řízení.

close info RaffMaster / Shutterstock zoom_in Senioři jsou sice opatrní, ale případné nehody bývají závažnější.

Absence lékařského posudku vás může přijít draho

Pokud se nemůže řidič prokázat lékařským posudkem, protože jej zatím nevykonal nebo je již neplatný, ve správním řízení může být uložena řidiči pokuta mezi 5 a 10 tisíci korun. V případě, že řidič doklad pouze zapomněl doma, i tehdy může být pokutován, ale významně nižšími částkami, tj. maximálně 2500 korunami ve správním řízení či blokovou pokutou udělenou na místě ve výši až 2 000 Kč.

Řidiči nad 65 let se mohou potýkat s opravdu zásadními problémy, pokud spáchají dopravní nehodu a nemají platný lékařský posudek. V tom případě může pojišťovna přenést celou finanční zátěž spojenou s nehodou na zodpovědného řidiče. Čili vyplatí-li poškozeným statisíce či miliony, tyto finanční částky následně bude vymáhat po viníkovi, i když si jinak poctivě platil pojištění celý život.

Zdroje: autozive.cz, kalkulator.cz