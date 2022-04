Povolání podle horoskopu: Čím jste se měli stát podle hvězd. Odpovídá vašemu?

Chtěli jste být jako malí kosmonauti, učitelé nebo doktoři? Lákal vás sport a věděli jste, že byste se jím chtěli živit, anebo jste dokonce věděli, že pracovat nechcete nikdy? Komu se splnilo to, co si přál v dětství, a kdo pracuje v úplně jiném oboru? Nikdy není pozdě něco změnit. Horoskop povolání vám poradí, jaká práce je pro vás ta pravá!

Chcete být v životě šťastní a dělat to, co vás doopravdy naplňuje a baví? Pak si pečlivě prostudujte náš horoskop, který vám poradí, jaké povolání se hodí právě k vašemu znamení.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou skvělí učitelé. Mají s dětmi trpělivost a baví je vzdělávat mladší generace. Jelikož jsou přímí a rovní, u dětí si snadno získají autoritu. Patří na škole mezi nejoblíbenější učitele. Práce je pro ně posláním a věnují se aktivitám s dětmi i ve volném čase. Milují pobyt v přírodě a kontakt se zvířaty.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi se hodí na řídící pozice. Majitel mezinárodní firmy, mediální magnát nebo třeba ředitel luxusního hotelu, to je ideální zaměstnání pro Lva. Ten musí cítit luxus, punc okázalosti a hlavně dostatek obdivu. Miluje ten pocit, když k němu někdo vzhlíží a on mu může udílet rady. Nutno podotknout, že většinou přesně ví, o čem mluví, a má pravdu.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec by měl pracovat se starými lidmi. Je totiž neuvěřitelně obětavý, hodný, ochotný, trpělivý a empatický. Přesně to, co senioři potřebují, aby o ně bylo dobře postaráno. Střelci si uvědomují, že také budou jednou staří, a věří, že když se budou oni nyní starat o dědečky a babičky, bude pak postaráno i o ně. Vždy se museli spolehnout sami na sebe a bojí se, že by to ve stáří nezvládli.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci milují přírodu a to především zvířata, Jsou tedy skvělými veterináři nebo chovateli nejrůznějších cizokrajných potvůrek. Milují také vodu, proto u nich doma vždy najdete velkolepé akvárium, o které se pečlivě starají. Jejich vysněnou prací z dětství bylo pracovat v ZOO.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny tíhnou k elektronice. Měli by pracovat jako prodavači v obchodě s elektronikou nebo u mobilních operátorů, kde by trpělivě klientům odpovídali na otázky, proč jim nefunguje mobilní telefon. Doma mají ten nejnašláplejší počítač, paří online hry a YouTube je jejich nejlepší kamarád. Ve společnosti více lidí se necítí dobře.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ideálním povoláním pro Kozoroha je uklízečka. Kozorozi milují čistotu a pořádek. Na co Kozoroh sáhne, to se musí blýskat. Stejně tak i jejich domácnost. Úklidem se Kozorozi uklidňují a stráví jím tedy v klidu i několik hodin denně. Tak proč si za to nenechat platit! Klienti budou z vaší preciznosti nadšeni!

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou většinou skvělí novináři. Mají prořízlou pusu, rádi čtou, poslouchají se a chtějí mít o všem přehled. Jsou lehce arogantní, přidrzlí a mají tu správnou průbojnost a sebevědomí. Před Blížencem si dávejte pozor na pusu, je schopný vše vyslepičit za trochu přízně od těch správných lidí.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou poctivky, měly by tedy pracovat v politice. Konečně by vše bylo podle pravidel, nekradlo by se a mluvila by se pravda. Krásná představa, že? To by ale ve vládě musely být samé Váhy. Jinak jsou Váhy také ideální při jakémkoliv měření, počítání a jiných činnostech, kde musíte být pečliví a svědomití. Mají trpělivost.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář miluje dobrodružství a adrenalin. Často je tedy například instruktorem snowboardingu, surfu nebo třeba skejtu. Baví ho volnost a nechce se za ničím honit. Baví ho vítr ve vlasech, pohoda a klídek. Nebude z něj sice nikdy boháč, ale bude v životě šřastný a spokojený.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci milují sladké, tudíž je jejich ideálním zaměstnáním cukrařina nebo pekařina. Kdo jiný by měl víc načančané dortíčky a lahodnější kremrole než Raci. Jsou schopni vylepšovat recepturu milionkrát, aby byl výsledek bez jediné chybičky. Až je budete žádat o pomoc, vždy u nich pochodíte s kouskem něčeho sladkého.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štírům by bylo dobře ve výškách, takoví piloti by se k nim krásně hodili. Štír má rád volnost, prostor, ale je i organizovaný, svědomitý a chytrý. Nebojí se výzev ano vedení týmu. Takový by měl kapitán letadla být, aby se s ním posádka i pasažéři cítili bezpečně. Vždy je vysoký a má svalnaté ruce, které vzbuzují respekt.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby proplouvají životem většinou bez práce. Jejich ideálním zaměstnáním je nic nedělat a mít se dobře. Řídí se heslem: Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Jejich život je jedno velké vysedávání v kavárnách a párty. To ale brzy skončí a Ryby budou mít velký problém začlenit se do normálního života a začít něco dělat.