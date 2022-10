Tato znamení dávají v lásce přednost fyzickému vzhledu před srdcem. Znáte je?

Existuje mnoho lidí, pro které je fyzický vzhled mnohem důležitější než dobré srdce. Ať už je to randění, přátelství nebo vztah, takoví lidé si vybírají pouze ty, kteří mají skvěle vypracované tělo a dokonalý vzhled. Ve vidění světa a lidí kolem nás ovlivňuje i astrologie. Která ženská znamení zvěrokruhu jsou nejvíce povrchní?

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou známí svou hříšnou myslí a smyslnou povahou. Nejinak je tomu i u žen narozených v tomto znamení. Tělesná intimita je pro ně nanejvýš důležitá, proto si vybírají osoby s nádhernou postavou a většinou přehlížejí charakterové vlastnosti.

Můžete být poctiví, hodní, spravedliví a obětaví, jakmile máte pár kilo navíc nebo levné boty, nemáte u žen Štírů šanci. Tyto ženy často dávají přednost pouze chvilkovým známostem, jen aby uspokojily své touhy. Emocionální spojení pro ně vždy přichází až později.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou známí svou dobrodružnou osobností a nemohou být připoutáni k jedné osobě nebo nějakým partnerským povinnostem. Ženy narozené ve Střelci vždy upřednostňují tělesné spojení před láskou a mohou snadno hrát hry s vaším srdcem, protože své vztahy nikdy neberou příliš vážně.

Bývají to kokety, lákají je dokonale oblečení muži v drahých autech a jako ohnivé znamení potřebují „různé druhy paliv” pro maximální uspokojení. Je všeobecně známo, že Střelci rádi cestují, i ženy v tomto znamení se rády na svých cestách seznamují s muži, ale žádné dlouhodobé vztahy s nimi nepěstují. Většinou jde o povrchní známosti na jednu noc.

Ženy ve Střelci zaujmou dobře oblečení muži. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené v Beranu se nudí s jediným člověkem, a proto potřebují různé druhy skvěle vypracovaných těl, aby se nasytily. Beran byl vždy v centru pozornosti pro svou nejvyšší intimní touhu a vždy raději volí milenecké vztahy než lásku. Vybírají si k tomu partnery, kteří pečlivě dbají o svůj vzhled. Nezáleží jim pranic na tom, jací jsou uvnitř. Ženy v Beranu jsou intenzivní milenky a nepropadají láskyplným vyznáním a sentimentalitě.

Býk (21.4. - 21.5.)

Tyto ženy jdou za tím, co si vysnily. Vysoký a elegantní partner s drahými hodinkami a naditou peněženkou. To je to, na čem ženám v Býku záleží, je to pro ně určitým druhem afrodisiaka. Dokonce ani nevěnují pozornost tomu, co takový muž říká nebo co si myslí. Jakmile ho dostanou, naplní svoje skryté fantazie, na nějaké láskyplné projevy a něžnosti je moc neužije. Zbožňují různé druhy potěšení a jsou připraveny v ložnici zkoušet i nové věci.



