Toto jsou nejlínější znamení zvěrokruhu a nezvládají svou práci. Znáte takové?

Někdy nám k práci chybí energie, jindy motivace, ale naši pohodlnost a lenost ovlivňují i hvězdy. Ať chcete nebo ne, některá znamení zvěrokruhu jsou línější než jiná. Určitě vás bude zajímat, která to jsou.

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé narození ve znamení Raka se ocitli na prvním místě tohoto žebříčku, protože jsou mistry v nicnedělání. Nemají absolutní potíž všem kolem sebe ukázat, že brát život s klidem je to, co mají v životě nejraději. Líná rána, dlouhé procházky po rovině, čtení knih, filmy, pozorování západů slunce a dobré jídlo.

Pro Raky neexistuje nic lepšího, než si líně užívat života. Milují vše, co je pohodlné: mají nekonečnou sbírku froté ponožek, měkkoučkých domácích oděvů a pyžam, aby v nich mohli doma odpočívat. Jejich energie je vnitřní: jsou schopni pracovat s myslí, ale nedokážou všechny tyto energie využít v reálném životě. Často tak nezvládají svou práci, ať už doma nebo v zaměstnání.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Když se Ryby rozhodnou lenošit, stojí to zato. I když je důležité přiznat, že Ryby mají hodně zájmů a dokáží být i hodně aktivní, když poznávají nové věci. Jenže hluboko uvnitř dokáží být pěkně pohodlní, především v momentě, kdy se rozhodnou dobít baterky a načerpat energii pro sebe. Mimochodem péče o sebe je zaměstnává víc než je běžné, a tak dbají především na své blaho. Moc dobře vědí, jak je prospěšný osmihodinový spánek, a tak odpočívají, kdykoli je to možné. Zapomínají však na své povinnosti.

Některým znamením práce neuteče. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Také jste překvapení, že lidé narození ve znamení Štíra sem patří? Vždyť patří k těm nejpracovitějším znamením zvěrokruhu. Ano, to skutečně patří, a to jim nikdo nebere. Svou pohodlnost a lenost však předvádějí po příchodu domů. Jejich domácnosti bývají často neuspořádané a neuklizené, vládne tam chaos. Štírům to ani v nejmenším nevadí, rádi si dlouhé hodiny sedí s knihou v křesle nebo jen tak lenoší a z odpočinku je vytrhne jen máloco a málokdo.

Lev (23.7. - 22.8.)

Zrozenci ve Lvu se v tomto žebříčku rovněž ocitají právem, lenost je doslova jejich druhým koníčkem. Za Lva totiž vždycky pracují ostatní, odvedou za něj všechnu těžkou práci, zatímco on si hoví někde v klidu a pospává. Lvům je to prostě jedno, hlavně, aby je v jejich lenosti nikdo nerušil. Nikdy se příliš nepředřou, ale pozor na ně, tato lenost by se neměla podceňovat.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Jaké překvapení, že mezi všechny ty lenochy patří i Vodnáři. Ve skutečnosti jsou to pracovití lidé, kteří však vynakládají spoustu energie na pomoc druhým. Bohužel se pak velmi často stává, že sami pro sebe si nenechají žádnou energii a ocitnou se v okamžiku, kdy musí odpočívat. Když to s pomocí druhým přeženou, na jejich práci a povinnosti najednou čas. Jejich nabíjení baterií se tak navenek promění v lenost, za kterou mohou být káráni.

Zdroje: www.chedonna.it, www.gqitalia.it