Pracovní předpoklady podle horoskopu: Jaké povolání je vhodné právě pro vás?

Nebaví vás vaše práce nebo prostě jen nevíte, jakým směrem se v životě vydat? Pak si přečtěte následující horoskop, který vám prozradí, jaká povolání jsou vhodná pro jednotlivá znamení zvěrokruhu. Nebojte se udělat změnu!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani odmalička milují vlaky, nádraží, koleje, železničářskou čepici a píšťalku. Jejich jasnou volbou by tak měla být práce na dráze. Ať už strojvůdce, výpravčí nebo technik, tohle je to, co bude Berana naplňovat a dělat šťastným. Toto znamení je velmi spolehlivé, což je u vlakové dopravy důležité.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi si velmi užívají, když jsou centrem pozornosti. Milují záři reflektorů, módu, kosmetické trendy. Nebojí se ukázat a předvést své přednosti. Toto znamení pečuje o své tělo a zevnějšek, pro slávu je schopno udělat všechno. Šoubyznys je přesně to pravé pro Lvy. Modelky, moderátoři či influenceři, to jsou Lvi.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Vhodným povoláním pro Střelce je lékařství. Ať už bude z lidí narozených v tomto znamení doktor či zdravotní sestra, svou práci budou vždy vykonávat svědomitě. Jsou to velmi pečliví, chytří a empatičtí lidé. Nevadí jim ležet hodiny v knihách a učit se, pomáhat lidem a pečovat o ně.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou předurčeni ke sportům. Jejich cílevědomost je tak veliká, že když se zapřou, dokážou zázraky. Jdou si za svým a končí pak v těch nejlepších sportovních týmech, kde patří mezi hvězdy. Mají samozřejmě i sportovní nadání a tělo, které se se zápřahem vrcholových sportovců vyrovná.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují děti a vždy s nimi chtěly pracovat. Jsou tedy skvělými učitelkami ve školách i školkách. Jsou pečlivé, trpělivé a s těmi nejmenšími to umí. Navíc ne každý má povahu na to zvládnout bandu ukřičených svišťů. Panny si však s tímto problémem poradí bez mrknutí oka.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Tou pravou prací pro Kozorohy je cokoliv spojené s přírodou, zvířaty či rostlinami. Z Kozorohů jsou skvělí myslivci, ošetřovatelé v ZOO, veterináři nebo lesníci. Jejich život je pevně spjatý s přírodou a nedokázali by žít někde ve městě v panelákovém bytě. Tato profese je bude naplňovat a bude je bavit.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají neskutečnou představivost, milují originalitu a smysl pro detail. Sledují nejrůznější designérské trendy a skvěle se hodí na profese jako bytový nebo zahradní architekt. Umí zkombinovat nezkombinovatelné. Dají-li své představy na papír, nebudete se stačit divit.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy inklinují k umění. Jejich vysněným povoláním je něco, kde nemusejí být na čas, nebo takové, při kterém se bude moci plně projevit jejich kreativita. Nejsou to žádní velcí myslitelé, ale malovat, zpívat či třeba tančit umí skvěle. Váhy by se tedy měly věnovat těmto činnostem a neztrácet čas studiem, které jim nejde a nebaví je.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou mistry slova. Jsou skvělí v moderování, recitování či psaní. Mají bujnou fantazii, kterou umí nejen hodit na papír, ale navíc z ní udělat hit. Mají všeobecný přehled a rádi si povídají. Milují publikum a jsou nejšťastnější, když je někdo pochválí. Slávu a úspěch si užívají.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci milují peníze, jsou velmi ctižádostiví a ambiciózní, proto se hodí na podnikatelské pozice. Zvládají řídit lidi a neznají slovo volný čas. Cesta za úspěchem, kariérou a luxusem je ta správná životní cesta pro Raky. Takhle budou šťastní. Nenuťte je ale něco dělat manuálně, sami si neukrojí ani chleba.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři milují auta a řízení, mají trpělivost a nevadí jim ani stání v kolonách. Povolání řidiče je pro ně to pravé. Troufnout si mohou i na kamion, díky kterému se pak podívají do různých koutů světa, což je bude bavit. Štír neposedí na jednom místě, mezi čtyřmi stěnami je nešťastný.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Pro Ryby je ideální práce, která má řád. Ryby jsou totiž v soukromém životě velmi svobodomyslné a nemají pravidla, proto je alespoň v zaměstnání potřebují. Ideální je tak pro ně administrativa, knihovna nebo cokoliv, kde budou muset vyplňovat tabulky. Naučí se důslednosti, která se jim bude hodit i doma.