Nejpracovitější znamení zvěrokruhu. Patříte mezi ně?

Máte rádi práci více než odpočinek a neumíte si představit den, kdy byste jen tak lenošili? Možná patříte mezi nejpracovitější znamení zvěrokruhu. Která to vlastně jsou?

Kozoroh (22.12. – 19.1.)

Jako se horská koza šplhá neúnavně a neohrožene vzhůru, tak stejně tvrdě a bez odpočinku pracuje Kozoroh. Lidé zrození v tomto zrození mají v životě práci na prvním místě. Dřina a námaha je pro ně přirozená jako vzduch, který dýchají. Když se potřebují soustředit na práci, nedovolí, aby je cokoliv rozptylovalo. Jsou mistry sebekázně, což je skvělá vlastnost pro všechny pracanty. A nejde jen o kvantitu, kvalita odvedené práce je pro Kozorohy velmi důležitá.

Panna (23.8. - 22.9.)

Druhé nejpracovitější znamení zvěrokruhu, to jsou Panny. Jejich specifická síla jako dříče spočívá v tom, že věnují pozornost nejmenším detailům a jsou velmi analytické. Pouhé dokončení úkolu Pannám nestačí, nejdůležitější je zajistit, aby to bylo dokonalé. Zrozenci v Panně jsou k sobě velmi kritičtí, což také podněcuje jejich touhu dělat věci co nejlépe.

Kozoroh, Panna, Beran a Štír patří mezi ta nejpracovitější znamení. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. – 19.4.)

Lidé narození ve znamení Berana nesnáší nečinnost, takže se musí denně ujišťovat, že mají co dělat. Pokud dokončili jeden úkol nebo projekt, hned pracují na dalším, a pokud žádný další není, žádají o jiný úkol, jen aby moc dlouho nezaháleli. Jejich nadšení pro tvrdou práci a přirozený talent pravděpodobně okolí většinou oceňuje.

Štír (23.10. – 21.11.)

Navenek si lidé mohou myslet, že zrozenci ve znamení Štíra jsou neuvěřitelně líní. Jenže pod matoucí slupkou se nachází stroj, který se jen tak nezastaví, obzvláště, když jejich práce dává smysl a dostanou za ni pořádně zaplaceno. Jinak Štír nehne ani prstem, adekvátní odměna za jeho tvrdou práci je pro něj hodně důležitá.

