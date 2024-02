Vytvořit něco vlastníma rukama je relax i radost. Co ale dělat, když vám na vaše tvůrčí nápady chybí dílna?

Naši tátové, strýčkové a dědové měli jedno velké štěstí a to se jmenovalo dílna. V tomhle „kumbálku“ měli své nářadíčko a mohli si dělat, co se jim zlíbilo. Od klasického pilování, soustruhování, natírání až po vrtání nebo opracování starých strojů. „Mně přesně takový koutek chybí,“ posteskne si čtyřicetiletý Vladimír, který obývá s rodinou třípokoják v paneláku. Což o to, bydlení je to pohodlné a čisté, ale pro tvořivou duši poněkud stísněné. „Nemám si kam dát nářadí a všechno tahám po krabicích. Manželka pak nadává, že se jí pletou pod nohama,“ přiznává sympatický kutil, který své projekty realizuje na kuchyňském stole.

Papír desku neochrání

Vladimír přiznává, že jeho „vyráběcí vášeň“ se moc nelíbí jeho manželce Soně. Na jednu stranu je ráda, že její muž je šikovný a spoustu věcí opraví. Co jí ale leze krkem je nepořádek, který po sobě zanechá. Ať už jde o různé odřezky, až po cákance na stole. „Ty jsou pro mě asi nejhorší. Zažerou se do dřeva a nejdou vůbec smýt. Sympatická paní domu sice přiznává, že se její manžel snaží nábytek ochránit před potřísněním různými papírovými obaly, například ze starých časopisů. Bohužel, tato „papírová ochranka“ nemá dlouhého trvání. Stačí, aby nasákla barvou či lepidlem a její bariéra padne.

Alobal je nejlepší brnění

Podle odborníků je nejlepší ochranou povrchu alobal. Tato kovová ochrana výborně těsní a případné vylité tekutiny nepropouští, což je dobrá zpráva pro váš pracovní stůl nebo desku. Použití alobalu je snadné: Odrolujte tolik folie, abyste mohli pokrýt celou pracovní desku. Pokud vám pruhy alobalu nestačí, můžete je propojit malířskou páskou, aby mohly tvořit jeden celek. Nakonec folii ohněte přes okraj pracovní desky a zalepte páskou, aby se vám při práci zbytečně nehýbala. Potřísnili jste folii? Vyhoďte ji a příště použijte novou. V případě, že vaše aluminiová ochrana vydržela bez šrámu, použijte ji opakovaně.

