Pracovní schopnosti podle horoskopu: V čem je vaše největší přednost?

Každý z nás má nadání a talent pro něco jiného. Někdo je skvělý účetní, jiný umělec. Někdo je fenomenální hudebník, a jiný nezazpívá čistě ani tón. A právě podle toho, co umíme a co nám jde nejlépe, bychom měli zvolit i svoji profesi. Podle znamení máme jisté vlohy, které můžeme zúročit.

Správně zvolená práce nám přinese nejen více potěšení, ale protože ji budeme dělat zřejmě dobře, i více peněz.

Jaká je tedy ta ideální profese podle znamení zvěrokruhu?

Beran

Berani jsou velmi aktivní, akční a energičtí. Hodně a rádi mluví a poslouchají se, rozdělují role a vládnou, ale nepotřebují u toho být vidět. Mají rádi pohyb a vzrušení. Milují videohry. Takže i jejich testování je pro ně ideálním zaměstnáním. Skvěle se pro ně hodí sportovní profese, ideálně něco, co spojuje organizační záležitosti a outdoorové sporty. Jsou perfektními trenéry, organizátory sportovních akcí nebo rozhodčími.

Berani jsou aktivní a akční. Zdroj: Profimedia.cz

Býk

Býci milují pohodlí a jsou vesměs líní a milují jídlo. I proto by se měli vrhnout na dráhu spojenou s jídlem a vařením. Jsou nadějnými kuchaři a rádi experimentují při vaření. Mají ale rádi přírodu, takže rádi pracují v lese nebo zahradničí. Jsou výbornými floristy, květináři, ornitology, zoology, ale třeba i veterináři.

Blíženci

Blíženci jsou nestálí a rádi mění místa, proto je jejich ideální práce spojená s cestováním. Mohou být skvělí průvodci, delegáti cestovních kanceláří, ale protože milují i kulturu, pak galeristé, umělci nebo organizátoři mezinárodních výstav a velkých akcí, při nichž budou moci cestovat. Mají rádi i sporty, jako stolní tenis, badminton, ale i extrémní sporty.

Rak

Raci jsou naopak domáčtí. A protože milují rodinu, jsou vynikajícími vychovateli ve školkách a školách, ale často se vrhají i na samostatnou dráhu, při níž nemusejí z domu. Rádi tvoří rukama, pletou, šijí, jsou z nich skvělí interiéroví designéři, ale i majitelé restaurací.

Raci jsou pracovití, ale domáčtí. Zdroj: mountain beetle / Shutterstock

Lev

U lvů je to jasné. Jsou přirozenými vůdci, a proto jsou většinou manažeři, majitelé firem a ředitelé. Jsou přirozenou autoritou. Ale milují i nakupování. Jsou navíc vynikajícími poradci, a to čehokoli. A mají herecké a hlasové schopnosti, díky nimž mohou být herci, dabéři nebo moderátoři.

Panna

Panny jsou velmi praktické, a zároveň organizované. Hodí se pro kancelářskou práci, protože milují pořádek a organizaci. Mají obrovský smysl pro detail, jsou chytré a pragmatické. Jsou vynikajícími správci sociálních médií, blogery a designéry. Mohou být ale i spisovateli nebo básníky a rádi se věnují vytváření nových a hodnotných věcí.

Váhy

Váhy mají rády umění a jsou vynikající sběratelé. Tomu by měla odpovídat i jejich práce. Jsou umělecky založení a kreativní a v kolektivu velmi tvůrčí. Jsou vynikajícími vedoucími uměleckých kroužků nebo tanečních kurzů. Zkrátka čehokoli, kde mohou uplatnit svůj umělecký talent.

I z obličeje člověka můžete číst, čemu se rád věnuje. Zdroj: shutterstock.com

Štír

Štíři jsou extremisté a nesnášejí chyby. Jsou často horolezci nebo se věnují jiným extrémním sportům, skáčou bungee jumping nebo se přihlašují na lekce parašutismu. Dobrodružství mají v krvi a podle toho by měli volit i svou profesi.

Střelec

Střelci jsou velmi zábavní, ale také extrémně zodpovědní, co se týče práce. Na cokoli sáhnou, to jim jde. Všechno dělají dobře. Ale protože milují jídlo a cestování, měli by u toho zůstat. Průvodci, cestovatelé, ale i umělecké profese, jako jsou fotografové anebo umělci – to jsou svobodomyslní střelci.

Kozoroh

Kozorozi jsou velmi všestranní, takže ani oni nemají problém s většinou pracovních činností. Rádi pracují rukama, ale i zaměstnávají hlavu. Nikdy nevíte, co je zajímá nejvíce. Jsou všestranní a pracovití.

Vodnář

Vodnáři jsou natolik zásadoví, že téměř vždy dělají to, co je baví. Takže nemusejí hledat, vědí přesně, co chtějí a za tím jsou. Jsou rozhodní a milují pracovat s knihami nebo filozofovat.

Mají rádi umění, například malování, a zároveň jsou milovníky nových technologií. Jsou skvělí IT specialisté, programátoři, dělají webové stránky nebo navrhují aplikace. Umějí vydělat peníze.

Ryby

Ryby jsou melancholické a od přírody chytré. Ale neumějí se moc rozhodnout, takže i když plánují udělat kariéru v nějakém povolání, často pracují v jiném oboru. Jsou přelétaví jak v zaměstnání, tak v koníčcích. Ryby milují umění v jakékoli podobě a často je můžete potkat na různých výstavách a koncertech. Rády se dívají na noční oblohu, sbírají romány a obrazy. Jsou vědci, astrologové anebo badatelé.

Takže až budete přístě měnit zaměstání, berte v úvahu i své astrologické dispozice.