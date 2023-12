close info Profimedia

Co napsat do péefka nebo do novoroční zprávy známým? Nechejte se inspirovat rámovanými texty i obyčejnými vtipnými hláškami. Třeba se vám zalíbí a adresáty potěší. Přece o nic jiného ani nejde.

I krátká zpráva s přáním do nového roku potěší Pokud nechcete posílat elektronická přání, která vám kromě textu nabídnou i obrázek a třebas zajímavé výtvarné zpracování, hodí se i pár námětů na texty. Krátké nebo rýmované, každému, po čem touží. Někdy se hodí vtip, jindy stačí, že si s pár slovy na adresáta vzpomenete. Toto kratičké video, které se hodí k textu novoročního pozdravu, najdete na YouTube kanálu Renderforest. Zdroj: Youtube Novoroční přání pro všechny! Nekomplikujte si život a vyberte text, který vás nejvíc osloví. Máme tu pro každého něco od těch nejkratších přání po nejdelší. Už zas bouchá šampíčko, tak hlavně to zdravíčko! Přeji ti odvahu prozkoumat nové možnosti a sílu překonat všechny překážky. Šťastný nový rok! Přeji ti, abys se v novém roce ponořil do vlastních snů a ale dosáhl i toho, o čem se ti ani nezdálo! Do nového roku Ti přeji: 12 měsíců zdraví, 52 víkendů splněných přání, 365 dnů dobré nálady, 8 760 hodin pohody, 525 600 minut optimismu a 31 536 000 vteřin lásky! Na silvestra pěkný tanec

a na stole velký žvanec,

od stolu zas lehký krok

a pak šťastný nový rok

přeje… Do nového roku

pohodu na každém kroku,

ať vaše přání se splní,

oko slzu neuroní,

a když, tak jen slzu štěstí,

mějte se celý rok hezky. Do nového roku zbývá jen pár hodinek,

přeji, ať Ti přinese spousty dobrých novinek.

Zdraví, štěstí, lásku a kupu penízků,

ať máš dobrých lidí vždy hodně nablízku. Ať nový rok splní všechna vaše tajná přání,

ať anděl strážný vaše cesty chrání,

ať problémy se vás straní

a lásky máte na rozdávání. Jsi vodnář/ryba/rak a tak ti přeji

oceán štěstí, moře lásky,

jezero porozumění, řeku vášně

a jen maličký potůček slz.

Všechno nejlepší v novém roce Posílám Ti zlaté prasátko pro štěstí,

ať obloukem vyhne se Ti smůla a neštěstí,

ať se Ti všechna přání splní

a nový rok lepší je než ten minulý. Ať peníze vám dají svobodu,

láska zase domácí pohodu.

Zdraví radost ze života,

štěstí ať se kolem vás motá.

Silvestrovskou náladu po celý rok,

dobří lidé ať provází každičký váš krok. Silvestrovská noc je krátká, nechejte si zadní vrátka,

s pitím to moc nepřehánět, jinak hrozí jater zánět.

Jídlo zase škodí břichu, proto raději hodně smíchu.

A do nového roku co nejvíce šťastných kroků přejí… Do nového roku přejeme hodně radosti,

budete ji potřebovat na ty všední starosti.

Jak to všechno poplatit, rovnováhu neztratit.

Přejeme i hodně síly, taky pevný krok,

ať je dobrý a úspěšný ten nadcházející rok. close info asife zoom_in Tak na šťastný a veselý! Je libo citát? I ty se k novému roku hodí! Verše vás neberou? Třeba vás zaujme nějaký citát. Jsou hloubavé, ale často také trefné a ke konkrétním lidem se jistě budou hodit. Když nevyjde plán A, nezapomeň, že máš ještě dalších 26 písmen!

- autor neznámý „Náš osud není ve hvězdách, ale je v nás.“

- William Shakespeare „Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“

- Paulo Coelho „Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“

- Mahátma Gándhí „Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“

- Konfucius „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

